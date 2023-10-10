غارات مكثفة ونزوح جماعي في غزة و القسام تنقل المواجهة لمرحلة جديدة

8 صحافيين وقياديين في حماس قضوا في الغارات الإسرائيلية على غزة ونزوح نحو 200 ألف مدني في القطاع

في وقت أعلن الجيش الاسرائيلي انه حاصر قطاع غزة بـ«جدار حديدي» من الدبابات والطائرات، أدخلت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، عنصرا جديدا في المواجهة حيث توعدت بتهجير المستوطنين من المدن الاسرائيلية مدينة تلو أخرى ردا على تهجير سكان القطاع.وبينما كان جيش إسرائيل يدك غزة، دأب سياسيوها على تنحية خلافاتهم جانبا، وأعلن حزب الليكود أن قادة الائتلاف الحاكم كلفوا بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة طوارئ وطنية ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي اطلقتها «القسام». وقد استنجد نتنياهو، الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات تطرفا، بخصومه زعماء المعارضة يائير لابيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، للانضمام إلى «حكومة الوحدة» فورا وبدون شروط، على غرار تلك التي شكلت خلال حرب الأيام الستة، حيث يسعى نتنياهو لحشد دعم أكبر لأي قرار يتخذه مستقبلا. ويوحي ذلك بأنه لا نهاية قريبة للتصعيد خصوصا وان كلا من نتنياهو وقادة حماس أكدوا أن المعركة لازالت في بدايتها.جدار حديديميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته «استعادت السيطرة نوعا ما على الحدود» مع القطاع ما يشير إلى مخاوف اسرائيلية من استمرار عمليات التسلل لمقاتلي القسام، وهو ما اشار إليه المتحدث العسكري ريتشارد هيخت للصحافيين قائلا إنه لم يدخل أحد من المقاتلين مؤخرا «لكن مع ذلك يمكن أن تحصل عمليات تسلل».وأكد أن الجيش «استكمل تقريبا» إجلاء جميع التجمعات السكانية في منطقة الحدود، مشيرا إلى أنه نشر 35 كتيبة في المنطقة الحدودية.وقال المتحدث «أنشأنا بواسطة الدبابات والطائرات والوسائط النارية جدارا من حديد على السياج الحدودي مع غزة وكل من يقترب منه سيقتل.» بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.هذا ولم تتوقف الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث قصف الجيش ما قال إنها أهداف لحماس في غزة. وقال المتحدث العسكري الاسرائيلي ان الجيش ركز على حي الرمال الذي يشكل منطقة محورية لحماس وقادتها، وأظهرت تسجيلات مصورة حجم الدمار الذي لحق بالمناطق المقصوفة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال دمرت 22639 وحدة سكنية، و10 مؤسسات صحية، فيما تضررت 48 مدرسة، خلال العدوان. واعلنت وزارة الصحة أن «حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 788 شهيدا ونحو 4100 جريح».وأدت احدى الغارات على غزة إلى مقتل عضوي المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبومعمر وجواد أبو شمالة.مقتل 8 صحافيينوقتل ثلاثة صحافيين فلسطينيين فجر أمس في غارة جوية استهدفت بناية سكنية ونعى سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، في بيان «الزملاء سعيد الطويل- محمد صبح وهشام نواجحة»، الذين تم «استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة» قرب ميناء الصيادين.وفي وقت لاحق أمس، أعلن التجمع الإعلامي الفلسطيني مقتل مسؤولة لجنة الصحافيات فيه سلام خليل ميمة وزوجها وأطفالهما نتيجة قصف منزل العائلة في منطقة النعجة شرقي مخيم جباليا، ليرتفع عدد الصحافيين الذين قضوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ثمانية منذ بدء التصعيد.في المقابل، دوت صفارات الانذار عدة مرات في عموم اسرائيل وحتى العاصمة تل ابيب وسديروت وإيبيم ونير عام ومفليسيم شمال شرقي قطاع غزة بفعل صواريخ المقاومة.وبعد تهديدها بقتل الرهائن الإسرائيليين في حال استمرت إسرائيل بقصف المدنيين الفلسطينيين دون إنذار، انتقلت كتائب «القسام» إلى مرحلة جديدة من المواجهة ودعت سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء أمس، حيث قصفها بمئات الصواريخ، وتوعدت «سنواصل دك عسقلان وسننتقل لتهجير مدينة أخرى إذا لم يوقف الاحتلال تهجير المدنيين».وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع النيران وسقوط قتلى نتيجة قصف عسقلان، ودوت صفارات الإنذار في عموم منطقة غلاف غزة وعموم إسرائيل وحتى العاصمة تل أبيب.كما أطلقت الكتائب صواريخ على مستوطنات بئر السبع وسديروت وياد مردخاي. واعلنت قصفها موقع رعيم العسكري وكذلك موقع زكيم. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان زكيم التوجه للملاجئ فورا خشية وصول مسلحين فلسطينيين جدد. وقد وقعت إصابات في قصف صاروخي فلسطيني على بلدة تلمي إلياهو في غلاف غزة الجنوبي، بحسب قناة «الجزيرة». وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية مقتل 1000 على الأقل و2900 مصاب منذ بدء هجمات «حماس».نزوح جماعيهذا تسببت الغارات التي تشنها اسرائيل، بنزوح مايقارب الـ200 ألف شخص داخل قطاع غزة منذ السبت، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه أمس خلال إحاطة صحافية في جنيف «ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».