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الأمم المتحدة حصار غزة قد يرقى إلى العقاب الجماعي

10/10/2023 11:24:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الأمم المتحدة أمس، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، «محظور» بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعيا جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبها الوضع بـ «برميل بارود متفجر».
وقال تورك في بيان: «القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل قابلا للتطبيق طوال الهجمات».
وأضاف البيان ان الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أن «فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الدولي الإنساني». اعتبر أن أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، وإلا فإنها ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
من جهتها، طلبت منظمة الصحة العالمية فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي.
وقال الناطق باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال إحاطة صحافية في جنيف: «إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان».

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