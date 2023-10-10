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مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين تغادر النيجر

10/10/2023 11:24:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت فرنسا سحب قواتها من النيجر امتثالا لطلب قادة الانقلاب الذين أطاحوا الرئيس الموالي لباريس بمغادرة الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، على ما أعلن الجيش. وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية إن «طلائع القوة غادرت»، مؤكدا ما أعلنه جيش النيجر عن أن كتيبة فرنسية قوامها 1400 عنصر ستغادر بمواكبة القوات النيجرية.
وينتشر نحو 1400 عسكري فرنسي في النيجر، في العاصمة نيامي وفي قاعدتين متقدمتين في الشمال الغربي في ولام وتباري - باري، في إطار دعم النيجر في مكافحة التنظيمات المسلحة.
ويأتي الانسحاب بطلب من المجلس العسكري النيجري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية يوليو، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن رحيل قوات بلاده نهاية سبتمبر. وقال الجيش الفرنسي إن «عمليات المغادرة الأولى تجري»، مؤكدا الإعلان الذي أصدره النظام العسكري النيجري في اليوم السابق والذي ذكر أيضا أن قوات من الجيش النيجري ترافق العسكريين الفرنسيين أثناء انسحابهم.
في الأثناء، أفاد مصدر عسكري بأن طائرة تحمل معدات فرنسية ومجموعة أولى من العسكريين ذوي الأولوية (عمليات الإجلاء الطبي خصوصا) أقلعت.

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