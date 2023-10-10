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بريطاني يلقي الخرز اللماع على زعيم حزب العمال

10/10/2023 11:24:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قاطع محتج خطاب زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر امس في المؤتمر السنوي لحزب العمال، وألقى عليه حفنتين من الخرز اللماع.
وكان ستارمر قد وصل لتوه إلى مكان التجمع في ليفربول شمال غرب إنجلترا لإلقاء خطابه عندما قاطعه المحتج الذي اقتحم المنصة. وهتف المحتج «الديموقراطية الحقيقية يقودها المواطن» و«السياسة تحتاج إلى تحديث» بالإضافة إلى شعارات أخرى، قبل أن ينثر الخرز اللماع على رأس ستارمر وكتفيه.
ثم حاصر عدد من عناصر الأمن المتظاهر وأخرجوه من المكان.
وارتدى الشاب قميصا يوحي بأنه مرتبط بجماعة «الشعب يطالب بالديموقراطية» التي تدعو إلى إصلاح النظام الانتخابي.
وبدا ستارمر غير منزعج إلى حد كبير، فقد خلع سترته وألقى خطابه بعد أن ألقى عدة مزحات حول الحادث.
وقال الزعيم العمالي للجمهور «إذا كان يعتقد أن هذا يزعجني فهو لا يعرفني».
تمكن كير ستارمر من جعل حزب العمال يستعيد مكانته منذ أن خلف اليساري جيريمي كوربين في عام 2020، وقام بإصلاح الحزب بعد أن عانى من أسوأ أداء انتخابي له منذ عقود في ديسمبر 2019.
ويتعرض ستارمر لانتقادات من الجناح اليساري المتشدد في الحزب لتبنيه سياسات أكثر وسطية.

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