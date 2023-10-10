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أرواح!

10/10/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجريت الأسبوع الماضي انتخابات جمعيتنا التعاونية وتحديدا في يوم المعلم الذي يوافق الخامس من الشهر الجاري، ويعد هذا حدثا جميلا ونابضا، للالتقاء بأهالي المنطقة، المعارف والجيران، والزملاء القدامى وذويهم، إلا أن للقاء مجموعة أخرى وقع آخر.. لقاء معلميك القدامى! وفي يوم المعلم تحديدا! وجدت لهذا أثرا مغايرا في النفس.
في ذلك المساء التقينا بالمعلمة الفاضلة أبلة هاشمية الرفاعي التي درست الرياضيات في مدرسة الشامية المشتركة للبنات، والتي طالما عرفت باجتهادها وتلقائيتها، إنها ضمن تصنيف المعلم المربي الموجه، ولن أحصر هذا التصنيف على زمن حتى لا أظلم الكفاءات من هذا الزمن، فلكل جيل أبطاله، ولكل مجتهد نصيب.
لم تكن مادة الرياضيات من المواد المحببة إلي، فالحروف هي ميداني، وليست الأرقام، لكنني كحال جميع أقراني نكن لهذه المعلمة المعطاءة الاحترام والتوقير، ويالسعادتنا بلقائها بعد هذه الأعوام الطويلة! لتأسرنا بعفويتها، ولطف المربي، وتدعو لنا بالخير والتوفيق.
إن الناس في مسارات الحياة.. حين يلتقون.. إنما تلتقي أرواحهم، فتنسجم وتطمئن، أو خلاف ذلك، فـ «الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، مسارات الحياة الآنية والممتدة، من عامل تلقاه عابرا في بقالة على الطريق، أو جار تشاركه الأعوام في حيكم السكني. لكل روح حضورها، حسها، توهجها، ولكل روح لمستها على وجداننا، والبصمة التي تتركها في سجل العلاقات.
هذه الروح مزيج من أفكارك ومشاعرك، ثوابتك وفرضياتك، ما تميل إليه وما تصد عنه.
الروح أخلاقك واختياراتك، أقوالك وأفعالك.
هذه الروح تتحرك بين الناس وتنشر الأثر، ثم تغادرهم وتترك الذكر.
ما أكثر اجتهادنا لتجميل ظواهرنا، فمتى نجتهد لتجميل أرواحنا؟
عندما نتأمل في أن الكلمة الطيبة صدقة، وإحسان الظن سمو، والتواضع رفعة.
عندما نقول الحق ولو على أنفسنا، ونترك مالا يعنينا، ونعرض عن الجاهلين.
عندما نؤدي الأمانة، ونكره العدوان، ونستعين بالله.
عندما نفرق بين الثوابت والمتغيرات، ونغلب المصلحة العامة، نحترم الهوية، ونحب الفضائل.
عندما نتذكر هذه القيم، ولا ننسى أننا بشر.
(ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ـ الإسراء: 85).


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