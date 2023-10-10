(MENAFN
- Al-Anbaa) الصحة النفسية هي حق أساسي من حقوق الإنسان حيث إن لكل شخص حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية والحق في الحرية والاستقلال والإدماج في المجتمع ولا يجب أن تشكل الإصابة باعتلال الصحة النفسية سببا في حرمان أي شخص من حقوقه المكفولة له أو استبعاده من اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته.
ولكن مع الأسف لايزال الأشخاص المتعايشون مع اعتلالات الصحة النفسية يعانون في معظم أنحاء العالم من مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ويتعرض الكثير منهم للإقصاء من الحياة المجتمعية والتمييز، والبعض لا يستطيعون الحصول على رعاية الصحة النفسية التي يحتاجون إليها أو قد لا يحصلون إلا على رعاية تنتهك حقوقهم الإنسانية كالتشهير والتمييز والوصمة.
وتواصل المنظمات الدولية العمل مع شركائها لضمان تقدير الصحة النفسية وتعزيزها وحمايتها واتخاذ كافة الإجراءات ليتمكن الجميع من ممارسة حقوق الإنسان المكفولة لهم بالقانون والحصول على رعاية الصحة النفسية الجيدة التي يحتاجون إليها، ولذلك فقد تم تحديد العاشر من أكتوبر من كل عام ليكون يوما عالميا للصحة النفسية وتكثيف حملة التوعية لتعريف الناس بحقوقهم الأساسية في الصحة النفسية وسبل حماية حقوق الآخرين.
إن الاهتمام بالصحة النفسية لا يقتصر على يوم واحد ولكن يجب أن يكون مستمرا على مدى الأعوام لأن الصحة النفسية عند اعتلالها قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض البدنية وقد تؤثر على كيفية التواصل مع الآخرين وسبل العيش وخاصة عند المراهقين والشباب وهناك العديد من الأمراض التي حيرت الأطباء ولم تكتشف أسبابها إلى بعد معرفة الاعتلالات النفسية التي تصيب البعض.
إن الصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي التي تمكن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة وتحقيق إمكاناته والتعلم والعمل بشكل جيد والمساهمة في المجتمع المحلي وهي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه الذين يدعمان قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه، والصحة النفسية لا تقتصر على غياب الاضطرابات النفسية ولكنها سلسلة متصلة معقدة تختلف من شخص إلى آخر وتتسم بدرجات متفاوتة من الصعوبة والضيق.
وتشمل اعتلالات الصحة النفسية الاضطرابات النفسية وحالات الإعاقة النفسية الاجتماعية والحالات النفسية الأخرى المرتبطة بالضيق الشديد أو ضعف الأداء أو خطر إيذاء النفس وغالبا ما يعاني الأشخاص المصابون باعتلالات الصحة النفسية من تدني مستويات الراحة النفسية. إن الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من رفاهنا العام وضرورة وضع الاستراتيجيات لتعزيزها وحمايتها واستعادتها للجميع لتحقيق التنمية الشاملة التي نسعى لتحقيقها.
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