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الصحة النفسية

10/10/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الصحة النفسية هي حق أساسي من حقوق الإنسان حيث إن لكل شخص حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية والحق في الحرية والاستقلال والإدماج في المجتمع ولا يجب أن تشكل الإصابة باعتلال الصحة النفسية سببا في حرمان أي شخص من حقوقه المكفولة له أو استبعاده من اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته.
ولكن مع الأسف لايزال الأشخاص المتعايشون مع اعتلالات الصحة النفسية يعانون في معظم أنحاء العالم من مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ويتعرض الكثير منهم للإقصاء من الحياة المجتمعية والتمييز، والبعض لا يستطيعون الحصول على رعاية الصحة النفسية التي يحتاجون إليها أو قد لا يحصلون إلا على رعاية تنتهك حقوقهم الإنسانية كالتشهير والتمييز والوصمة.
وتواصل المنظمات الدولية العمل مع شركائها لضمان تقدير الصحة النفسية وتعزيزها وحمايتها واتخاذ كافة الإجراءات ليتمكن الجميع من ممارسة حقوق الإنسان المكفولة لهم بالقانون والحصول على رعاية الصحة النفسية الجيدة التي يحتاجون إليها، ولذلك فقد تم تحديد العاشر من أكتوبر من كل عام ليكون يوما عالميا للصحة النفسية وتكثيف حملة التوعية لتعريف الناس بحقوقهم الأساسية في الصحة النفسية وسبل حماية حقوق الآخرين.
إن الاهتمام بالصحة النفسية لا يقتصر على يوم واحد ولكن يجب أن يكون مستمرا على مدى الأعوام لأن الصحة النفسية عند اعتلالها قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض البدنية وقد تؤثر على كيفية التواصل مع الآخرين وسبل العيش وخاصة عند المراهقين والشباب وهناك العديد من الأمراض التي حيرت الأطباء ولم تكتشف أسبابها إلى بعد معرفة الاعتلالات النفسية التي تصيب البعض.
إن الصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي التي تمكن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة وتحقيق إمكاناته والتعلم والعمل بشكل جيد والمساهمة في المجتمع المحلي وهي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه الذين يدعمان قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه، والصحة النفسية لا تقتصر على غياب الاضطرابات النفسية ولكنها سلسلة متصلة معقدة تختلف من شخص إلى آخر وتتسم بدرجات متفاوتة من الصعوبة والضيق.
وتشمل اعتلالات الصحة النفسية الاضطرابات النفسية وحالات الإعاقة النفسية الاجتماعية والحالات النفسية الأخرى المرتبطة بالضيق الشديد أو ضعف الأداء أو خطر إيذاء النفس وغالبا ما يعاني الأشخاص المصابون باعتلالات الصحة النفسية من تدني مستويات الراحة النفسية. إن الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من رفاهنا العام وضرورة وضع الاستراتيجيات لتعزيزها وحمايتها واستعادتها للجميع لتحقيق التنمية الشاملة التي نسعى لتحقيقها.

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