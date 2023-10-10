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241 % ارتفاع قيمة المدفوعات عبر كليك

10/10/2023 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – بلغت القيمة الإجمالية لحركات الدفع عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني "كليك" زهاء 515 مليون دينار (أي أكثر من نصف مليار) خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وفقا لتقرير رسمي صدر بداية الأسبوع الحالي.
وأظهر التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن قيمة المدفوعات عبر النظام " كليك" قد ارتفعت بمقدار 364 مليون دينار بنسبة بلغت 241 %، مقارنة بقيمته المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عندما بلغت زهاء 151 مليونا.
وأشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى أن متوسط قيمة الحركات عبر " كليك" في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 169 دينارا.
وواصلت خدمة " تحويل الأموال "عبر نظام" كليك" في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي سيطرتها على النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر النظام عندما استحوذت على حصة 84.1 %، من القيمة الإجمالية للمدفوعات عبر هذا النظام، بعدما سجلت قرابة حوالي 433 مليونا.
وذكر التقرير أن خدمة "المشتريات" سجلت نسبة 15.9 % من إجمالي قيمة المعاملات عبر " كليك" عندما سجلت حوالي 82 مليون دينار.
وبلغ عدد مستخدمي نظام "كليك" أكثر من مليون مستخدم بنهاية الشهر الماضي 95 % منهم أردنيون.
أما تصنيف المستخدمين بحسب الجنس فقد أظهر التقرير بأن الذكور شكلوا نسبة 60.7 % من مستخدمي "كليك" والنسبة الباقية للإناث.
و"كليك" هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، والذي أطلقته شركة جوباك في حزيران (يونيو) من العام 2020، ويتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية الأردنية بشكل فوري ومجاني حالياً.
وعلى صعيد متصل بينت الأرقام الرسمية أن عدد الحركات عبر نظام " كليك" في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي قد سجلت أكثر من 3 ملايين حركة كان معظمها لخدمة تحويل الأموال.

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