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71 مرتبة الأردن على خريطة الابتكار العالمي 2023

10/10/2023 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة ((أوراق بإيجاز)) تحمل عنوان ((أداء الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 2023: تقدم ملموس وفرص واعدة))، والتي جاءت استكمالا لورقة السياسات التي نشرها المنتدى في شهر نيسان(أبريل) من العام الحالي، حول ((مؤشر الابتكار العالمي 2022))، بهدف تتبع التطور الحاصل في أداء الأردن ضمن هذا المؤشر.
وأوضح المنتدى، أن مؤشر الابتكار العالمي – الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية - يغطي 132 اقتصادا من مختلف دول العالم، ويقيس مستوى التقدم في الابتكار عبر مؤشرين رئيسيين، وهما: محور مدخلات الابتكار، ومحور مخرجات الابتكار، واللذان يندرج تحتهما العديد من المؤشرات الفرعية والتفصيلية.
وقد كانت الدول الثلاث الأولى على هذا المؤشر، هي: سويسرا، والسويد، والولايات المتحدة، فيما كانت أنغولا، والنيجر، وبوروندي الدول الأضعف.
وحول أداء الأردن على المؤشر، فقد جاء الأردن في المرتبة 71 عالميا والثامنة عربيا، محققا تحسنا مستمرا للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن تقدم عشرة مراتب مقارنة بالعام 2021. فيما حققت الإمارات بالمرتبة 32 عالمياً وهي الأولى عربياً.
وقد جاء تقدم مرتبة الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 2023، نتيجة تحسن أدائه في المؤشرات الفرعية المندرجة تحت محور مدخلات الابتكار، وأهمها مؤشري: تطور بيئة الأعمال، والبنية التحتية، متقدماً بواقع 15 مرتبة في كل منهما. كما استمر تحسن أداء الأردن ضمن المؤشرات الفرعية لمحور مخرجات الابتكار، حيث تقدم في مؤشر المخرجات الإبداعية بواقع 13 مرتبة ما بين العامين 2021 و2023. بالمقابل، تراجع أداء الأردن في مؤشر تطور السوق بواقع 6 مراتب خلال الفترة ذاتها، فيما بقي على الأداء نفسه ضمن مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة 76).
وفي هذا السياق، أكد المنتدى ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود من قبل الجهات المعنية كافة، لتحسين أداء الأردن في مؤشر الابتكار، الأمر الذي سينعكس بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، والنهوض بالأردن ليكون حاضنة للمشاريع والشركات الابتكارية على المستويين الإقليمي والعالمي.


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