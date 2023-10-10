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غسل الأموال توقع مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك

10/10/2023 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجمعية البنوك في الأردن، مؤخرا، مذكرة تفاهم بين الطرفين، وذلك في مقر جمعية البنوك.
وهدفت المذكرة لتأطير التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وما يتطلبه ذلك من شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال بناء القدرات. كما استهدفت المذكرة مأسسة التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات ذات العلاقة، وخصوصاً في مجالات تبادل الدراسات وعقد الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية لموظفي البنوك فيما يدخل في اختصاص الوحدة.
ووقع المذكرة رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، والمدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق.
وأكد المحروق أن هذا التعاون يدل على عمق الشراكة في مجال التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن جمعية البنوك تسعى بإمكانياتها لخلق بيئة مناسبة، مشجعة على التواصل بين القطاع المصرفي والوحدة والمساهمة في دعم الحوارات وورش العمل لبحث المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الاهتمام المشترك والتوعية وبناء القدرات.
وأعرب عن جاهزية الجمعية لوضع إمكانياتها كافة لتمكين الوحدة من أداء مهامها وتقديم الدعم اللوجستي والفني اللازم لها، وذلك انطلاقاً من إيمان الجمعية بدور الوحدة المفصلي في مكافحة تلك الجرائم. ونقل المحروق لرئيس الوحدة والعاملين كافة تحيات مجلس إدارة الجمعية وشكرهم للوحدة على جهودها الدؤوبة في مختلف المجالات، وعلى تعاونهم التام مع الجمعية الذي تم تأطيره من خلال توقيع مذكرة التفاهم.
ومن جانبها، أعربت رئيس الوحدة سامية أبو شريف، عن شكرها للمدير العام للجمعية والفريق القائم على تنسيق هذا التعاون المشترك، وقالت "هذه المذكرة ستكون بداية إطلاق حوار بناء مع القطاع الخاص ممثلاً بالقطاع المصرفي من خلال جمعية البنوك كجهة شريكة للوحدة".

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