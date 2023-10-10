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برنامج لدعم تصدير الخدمات الاستشارية قبل نهاية العام

10/10/2023 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- تطلق وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قبل نهاية العام الحالي، برنامجا جديدا يستهدف دعم تصدير خدمات الشركات الاستشارية بالمملكة، وفق ما أعلنت أمين عام الوزارة دانا الزعبي.
وقالت الزعبي لـ"الغد": "إن إطلاق البرنامج يأتي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تم إطلاقها مطلع العام الحالي للأعوام (2023-2025)، وكجزء من البرامج التنفيذية الحكومية لرؤية التحديث الاقتصادية".
وأوضحت الزعبي، أن البرنامج يهدف الى تمكين الشركات التي تعمل في القطاع الاستشاري من تصدير خدماتها الى العديد من الأسواق، في ظل التطورات الكبيرة التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية.
وبينت أن الاستراتيجية تسعى الى رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي.
وجددت الزعبي التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير تعد بمثابة خطة عمل وخريطة طريق لتحقيق معدلات نمو متزايدة بحجم الصادرات الأردنية سواء كانت السلعية أو الخدمية منها، بما ينعكس على توسع الشركات وزيادة معدلات التشغيل للأردنيين.
يشار الى أن الاستراتيجية تركز على تحفيز الصادرات الصناعية والزراعية والخدمية، فيما تسعى الى تحقيق نمو في الصادرات بما لا يقل عن 5 % وإبراز عوامل الجودة والتنافسية التي تتمتع بها المنتجات والخدمات الأردنية.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 1.5 % لتصل الى 4.914 مليار دينار مقابل 4.853 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أكد أهمية توحيد وتوجيه جهود الترويج للصادرات الوطنية والعمل على رفع جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية، في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن استغلال الفرص التصديرية بشكل كامل من شأنه أن يحقق 130 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن استثمار هذه الفرص يتطلب زيادة مخصصات الترويج وتوحيد مرجعيته واتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في رفع تنافسية الصادرات الوطنية.
ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل.

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