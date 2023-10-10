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فوزان للبقعة وأم القطين بكرة الأولى

10/10/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- سجل فريق البقعة انتصاره الأول في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما تغلب على فريق العالية بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السلط، ضمن َمباريات الأسبوع الخامس.
ليرتفع رصيد البقعة الى 6 نقاط، ويبقى العالية من دون نقاط.
وحقق فريق أم القطين فوزا مهما على فريق صما بهدف وحيد، في اللقاء التي جرت بينهما على َملعب الأمير هاشم بالرمثا، ليصبح رصيد 7 نقاط، ويتجمد رصيد صما 3نقاط.

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