فوزان للبقعة وأم القطين بكرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- سجل فريق البقعة انتصاره الأول في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما تغلب على فريق العالية بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السلط، ضمن َمباريات الأسبوع الخامس.
ليرتفع رصيد البقعة الى 6 نقاط، ويبقى العالية من دون نقاط.
وحقق فريق أم القطين فوزا مهما على فريق صما بهدف وحيد، في اللقاء التي جرت بينهما على َملعب الأمير هاشم بالرمثا، ليصبح رصيد 7 نقاط، ويتجمد رصيد صما 3نقاط.
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