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الاتحاد المغربي ينفي إغراء لامين يامال بـالمال

10/10/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الثلاثاء احترامه لقرار لامين يامال باللعب لإسبانيا، ونفى إغراء لاعب برشلونة بالمال لتمثيل المنتخب الذي تأهل للمربع الذهبي لكأس العالم 2022.

واختار يامال، الذي أصبح أصغر لاعب يسجل أهدافا في الدوري المحلي، تمثيل إسبانيا وخاض أولى مبارياته الدولية أمام جورجيا في سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في وقت يوم الثلاثاء أن المغرب لا يزال يحاول إقناع جمال باللعب له على الرغم من تمثيل إسبانيا. وأشار التقرير إلى أنه رفض عرضا ماليا من قبل للعب للمغرب.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: تؤكد الجامعة الملكية المغربية أن ما ورد في هذا المقال عار عن الصحة ولا يستند لأي دليل خاصة أنها احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين من أصول مغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى.

وتغيرت قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2020 وأصبح باستطاعة اللاعب تغيير جنسيته الرياضية طالما لم يشارك مع المنتخب الذي لا يود الاستمرار معه لأكثر من ثلاث مباريات أو لم يشارك معه في بطولة رسمية مثل كأس العالم أو البطولات القارية.

وشارك يامل، البالغ من العمر 16 عاما، في مباراتين مع إسبانيا وأبعدته الإصابة عن الوجود في التشكيلة التي تستعد لمواجهة اسكتلندا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 الشهر الحالي.

وتحول يامال، رغم صغر سنه، لعنصر أساسي في برشلونة الموسم الحالي وشارك في 11 مباراة بمختلف المسابقات.

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