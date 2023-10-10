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الأهلي يستضيف الحسين بمعنويات الفوز بـيد الأولى اليوم

10/10/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يضغط فريق الأهلي بكل قوته وهو يواجه ضيفه فريق الحسين إربد عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة الإياب للمربع الذهبي لكرة اليد، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والتقدم خطوة كبيرة نحو استرداد اللقب، فهو يدخل أجواء المباراة متصدرا للترتيب العام للفريق برصيد 18 نقطة، وبانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة السلط والعربي التي جرت في ساعة متأخرة من يوم أمس، حيث يملك السلط 15 نقطة وبالرصيد ذاته لفريق العربي.
الأهلي قادر على تحقيق مبتغاه في مباراة اليوم نظرا لفارق الإمكانيات الفنية التي تميزه عن فريق الحسين خصوصا بوجود العديد من اللاعبين القادرين على فرض سيطرتهم وتسجيل الأهداف من مختلف المواقع، إلى جانب تميزه بالدفاع القوي، في الوقت الذي يسعى فيه فريق الحسين، الذي يملك 8 نقاط، إلى تقديم أداء قوي يعرقل من خلاله تقدم مستضيفه فريق الأهلي، وهو يركز على مجموعة لاعبيه التي تعتمد بالدرجة الأولى على بناء الهجمات المضادة التي توفر لهم فرص تسجيل الأهداف.
وحسب جدول منافسات المربع الذهبي، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل، في صالة مدينة الحسن بإربد، ويوم الأحد المقبل، تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء المقبل، خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويعقبها مباشرة تتويج الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني.
وكان فريق كفرسوم، نال المركز الخامس بعد ختام لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وتحصل فريق الكتة على المركز السادس، في الوقت الذي هبط فيه فريقا القوقازي ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
ويذكر، أن الاتحاد الأردني قرر مشاركة المنتخبين الوطنيين الشباب والناشئين في منافسات الدوري، وذلك ضمن تحضيراتهما التي تسبق مشاركتهما في البطولات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل، بينما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا والكويت والعراق والسعودية إضافة إلى المنتخب الوطني.

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