Wednesday, 11 October 2023 08:20 GMT

خطاب والحجاج يرفعان العلم الأردني في الألعاب البارالمبية

10/10/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختارت اللجنة البارالمبية الأردنية، اللاعب عبد الكريم خطاب واللاعبة ثروت الحجاج لرفع العلم الأردني في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 22 وحتى 28 الشهر الحالي.
كما سيشارك اللاعب جميل الشبلي في حمل الشعلة الآسيوية البارالمبية، واجتمعت اللجنة البارالمبية الأردنية أول من أمس الاثنين مع أعضاء البعثة المشاركة في الألعاب الآسيوية بحضور الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية والسيد سليمان الروسان نائب الرئيس والسيد عامر الشعار الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية والسيد إبراهيم الحليق رئيس البعثة الأردنية.
وتخلل الاجتماع الذي حضره لاعبو ولاعبات البعثة وأجهزتهم الفنية شرح التعليمات المتعلقة بالمشاركة والسفر ومواعيد الاستقبال والافتتاح ورفع العلم وحفل الختام.
ومن المقرر أن تغادر البعثة يوم السبت المقبل للمشاركة في هذه الألعاب بـ 4 رياضات هي كرة الهدف ورفع الأثقال وكرة الطاولة وألعاب القوى.

MENAFN10102023000072011014ID1107222449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث