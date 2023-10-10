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شباب بشرى والجليل يستضيفان اتحاد عمان والأرثوذكسي بـسلة الناشئين

10/10/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، حيث يستقبل فريق الجليل نظيره فريق الأرثوذكسي عند الساعة 06:00 مساء، فيما يحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على فريق شباب بشرى عند الساعة 07:30 مساء، في لقاءين يقامان بصالة الحسن للشباب في إربد، وسيتم بثهما عبر المنصات الرقمة لـ"الغد".
ويفتتح فريقا الأشرفية وكفريوبا مباريات الجولة عند الساعة 04:30 مساء بصالة الحسن، فيما يستقبل الإنجليزية نظيره بيت ايدس الساعة 06:00 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
وشهدت الجولة الماضية فوز فريق اتحاد عمان على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (53-51)، في مباراة برز فيها اللاعب روحي الكيلاني من جانب اتحاد عمان بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 12 نقطة و10 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 17، فيما كان عمر سليمان أفضل مسجل للأرثوذكسي بـ15 نقطة و8 متابعات و3 تمريرات بفاعلية 12.
وفي مباراة مثيرة، طوى فريق الإنجليزية عناد شباب بشرى (70-66)، في لقاء برز فيه لاعبه باسل الخوالدة بتسجيله 23 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 27، فيما كان حسين عبابنة أفضل لاعب من جانب شباب بشرى بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 30 نقطة و10 متابعات وتمريرة و3 سرقات للكرة و4 بلوك شوت بفاعلية 25.
ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات عن الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يحتل الأرثوذكسي المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ويتشارك الجليل وشباب بشرى في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 14 نقطة، ويأتي كفريوبا سادسا برصيد 12 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 10 نقاط، والأشرفية ثامنا في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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