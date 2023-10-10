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نجوم الأندية يظهرون في منافسات سداسيات البنوك

10/10/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






يقدم فريق البنك الإسلامي الأردني لـ"سداسيات" الكرة، مستويات لافتة في بطولة البنوك المحلية الثانية، والتي تجذب عددا كبيرا من نجوم أندية المحترفين والأولى والثانية لكرة القدم، وسط حضور جماهيري في المباريات التي وصلت إلى الدور نصف النهائي، في ظل متابعة واهتمام ودعم من إدارات البنوك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية الرياضية في رعاية الشباب والرياضة.
وينظم البنك المركزي هذه البطولة حيث وصلت فرق البنك الإسلامي، الإسكان، الراجحي والأردن إلى الدور نصف النهائي في المباريات التي تقام على ملاعب "قرية توينز الرياضية".
وأكد مدرب فريق البنك الإسلامي حسام أبورياش : "شهدت مباريات المجموعات منافسة محتدمة بين الفرق، وقدمت أفضل ما لديها للمرور إلى الأدوار النهائية، وسط إعجاب بالمستوى اللافت والنتائج المميزة لفريقنا بشهادة المتابعين، حيث فزنا في الدور الأول على فريق بنك لبنان والمهجر بنتيجة 8-1، وكررنا الفوز على بنك كابتيال بنتيجة 2-0، مما منحنا صدارة مجموعتنا والتأهل إلى دور الثمانية، الذي قمنا فيه بإقصاء حامل اللقب فريق البنك العربي بنتيجة 1-0، بعد مباراة قوية من الطرفين، تفوق فيها لاعبو البنك الإسلامي على أنفسهم، وعبرنا إلى دور الأربعة، والذي واجهتا فيه فريق بنك الإسكان .
وأضاف: "أشكر دعم واهتمام إدارة البنك الإسلامي الأردني، بالبطولة التي تسابقت فيها البنوك إلى استقطاب والتعاقد مع نجوم الأندية المحلية، فمثلا لاعب العقبة أنس أبوطعيمة يلعب لفريق بنك صفوة، وكذلك نجم الأهلي عون اللوزي يلعب لفريق بنك القاهرة عمان، وغيرهما من نجوم أندية المحترفين والأولى والثانية، في الوقت الذي أقدر فيه اجتهاد اللاعبين والتزامهم وروح الفريق الذي تدفع طموحاتنا نحو اللقب:"
وتابع:"يتطلع فريق البنك الإسلامي الذي يشارك في هذه البطولة للمرة الثانية، إلى تجاوز الدور نصف النهائي إلى اللقب الذي وقف عنده في النسخة الأولى، وأبذل إلى جانب مدير الفريق رائد غياضة، الجهود لرفع الجاهزية النفسية والبدنية للفريق، ولدينا مجموعة متناسقة من اللاعبين أبرزهم: محمد عطالله، عبدالله الكحل، محمد عبد الدايم، محمود الخواجا، محمد شوشاري، سالم الخراز، محمد موسى، زكريا شنينة، ايهاب بركات، محمد البطاط، محمد ابوسبيتان، بدر صالح القط، وايهم نافز".

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