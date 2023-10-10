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الفيصلي والوحدات يتدربان لـالاستحقاق الآسيوي بغياب 20 لاعبا

10/10/2023 11:23:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






إعادة جدولة مباريات الدوري، وتأجيل مباراتي الفيصلي الوحدات بكأس الأردن، إضافة الى غياب اللاعبين الملتزمين مع المنتخبات الوطنية من الفريقين، سببت إرباكا في حسابات الجهازين الفنيين للفيصلي والوحدات، ودفعهما لإعادة ترتيب جدول التمارين تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.
ويواصل فريقا الفيصلي والوحدات تدريباتهما الفنية والبدنية، تحضيرات للجولة الثالثة من منافسات بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسط غيابات مؤثرة بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريقين في المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يشارك "النشامى" في منافسات بطولة الأردن الدولية، فيما يخوض "الأولمبي" مباراة ودية مع نظيره المصري يوم غد الخميس.
ويبحث الفيصلي عن تصويب المسار، وتحقيق النقاط في مشاركته التاريخية بدوري أبطال آسيا، عندما يواجه فريق السد القطري يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تعرض الفريق للخسارتين في بداية المشوار أمام فريقي ناساف الأوزبكي بهدف وحيد، والشارقة الإماراتية بنفس النتيجة.
ويسعى فريق الوحدات للعودة لسكة الانتصارات بعد الخسارة أمام فريق الكويت الكويتي بهدفين لهدف، بعدما افتتاح مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي بفوز على فريق الاتحاد السوري بهدفين نظيفين.
ويعاني الجهازان الفنيان للفريقين من توقف مباريات الدوري، وعدم إقامة منافسات الأسبوع السابع بطلب من المدير الفني للمنتخب المغربي الحسين عموتة، وذلك لمنح الفرصة لمنتخب النشامى لتحضيرات إضافية للبطولة الرباعية الدولية، كما ارجأ اتحاد الكرة تحديد موعد مباراتي مغير السرحان والوحدات، سحاب والفيصلي، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن لوقت لاحق، بسبب ارتباط الفريقين والوحدات بالبطولات الآسيوية.
وتركز الجرعات التدريبية للفريقين والتي يشرف عليها المدير الفني التونسي غازي الغرايري (الفيصلي)، والمدير الفني العماني رشيد جابر(الوحدات)، على النواحي الفنية والبدنية، ومحاولة إيصال نجوم الفريق إلى الجاهزية المثالية، في ظل حالة النقص العددي في صفوف الفريقين، خاصة بسبب التزام 9 لاعبين من الفيصلي في صفوف المنتخب الأول والأولمبي وهم: إحسان حداد، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيد السمارنة، يوسف أبو جلبوش، أمين الشناينة، عارف الحاج، ورزق بني هاني، إضافة للمحترف اللبناني مهدي خليل.
وتشهد تدريبات فريق الوحدات غياب11 لاعبين وهم: دانيال عفانة، فراس شلباية، صالح راتب، أنس العوضات، مراد الفالوجي، عرفات الحاج، عامر جاموس، مالك علان، محمد أبو هزيم، ومهند أبو طه، والمحترف السوري خالد كردغلي.
وتسعى إدارة النادي الفيصلي لاقامة معسكر للفريق في الدوحة قبل أيام مع المباراة مع فريق السد، إضافة إلى خوض العديد من التجارب الودية مع فرق محلية للوصول لأفضل الحالات الفنية والبدنية، كما يبحث الوحدات عن خوض عدد من المباريات الودية مع فرق دوري المحترفين في ظل إيقاف منافسات الدوري.
وحاولت " الغد" الاتصال مع الأجهزة الفنية للفريقين للوقوف على مدى تأثير الغيابات وتأجيل مباريات الفريقين في بطولتي الدوري والكأس، لكنهما فضلا عدم الحديث في الموضوع.
واعتبر المشجع الوحداتي محمد المناصرة، أن كثرة تأجيلات الدوري والأيام الإضافية التي حصل عليها المنتخب الوطني لكرة القدم، تلحق الضرر بمشاركة ممثلي الأردن (الفيصلي والوحدات) في البطولات الآسيوية، وتؤثر على المستويات الفنية، مضيفا أن فريقه يعد من المتضررين جراء تأجيل الدوري وعدم وجود مباريات رسمية للفريق قبل مواجهة فريق الكهرباء العراقي في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، وأن فترة تدريبات الفريق بصفوف كاملة قد لا تخدم المدير الفني.
ويرى المشجع الفيصلاوي سالم المعاني، أن الظروف لم تخدم الفيصلي في الفترة الأخيرة، وعانى الفريق كثيرا من الناحية الفنية في ظل تواضع إمكانيات المدير الفني، والذي لم يترك لمسة إضافية على أداء اللاعبين وشكل الفريق.
وأضاف المعاني، أن تأجيل الجولة السابعة من دوري المحترفين وذهاب اللاعبين للمنتخبين الأول والأولمبي قبل فترة أيام الفيفا تضر بفترة اعداد اللاعبين وتؤثر على جاهزيتهم الفنية والبدنية مع الفريق.


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