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القلب ينهي مشوار بهاء في الملاعب.. مدرب الفيصلي إلى الإمارات مجددا ومعلى يتحدث رسميا عن الدفع الرباعي

10/10/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
"القلب" ينهي مشوار بهاء في الملاعب
 يتجه نجم الكرة الأردنية والنادي الفيصلي بهاء عبدالرحمن، لإعلان انتهاء مشواره كلاعب في المستطيل الأخضر، بسبب أزمة صحية في القلب، استدعت دخوله المستشفى.
وكان بهاء شارك في تدريب فريق الفيصلي قبل 3 أيام، ليعود إلى المنزل، قبل أن يشعر بحالة من التعب والإعياء، ليتوجه فورا إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية، كشفت عن تسارع في دقات القلب بشكل غير طبيعي، ما استدعى دخوله إلى غرفة العناية المركزة للاهتمام به بشكل أكبر ومعالجة هذه الحالة. وألمح الأطباء أن مشوار بهاء في الملاعب كلاعب، وصل إلى نهايته بسبب هذه الوعكة الصحية، حيث اقترح الأطباء على النجم حلين؛ الأول الاستمرار خلال السنوات المقبلة على الأدوية المخصصة لتنظيم نبضات القلب، أو اللجوء إلى عملية من أجل زرع بطارية في القلب قادرة على تنظيم النبض.
وبدأ بهاء التفكير والاستشارة، تمهيدا للسير بالاقتراح الأفضل، بانتظار حسم الأمور، علما أن اللاعب ما يزال يتواجد في المستشفى، حيث إن وضعه الصحي جيد، بانتظار فقط تحديد هوية الخطوة التالية.
وفي حال أعلن بهاء رسميا اعتزال لعب كرة القدم، فإن اتحاد الكرة أو الفيصلي يفترض أن يستفيدا منه في العمل التدريبي أو الإداري، لاستثمار خبرته في هذا المجال.
ويعد بهاء أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية، من خلال سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات مع المنتخبات الوطنية والنادي الفيصلي، إلى جانب تجاربه الاحترافية الخارجية، علما أن بهاء يعد من اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية.
الحسين إربد يسعى للتعاقد مع المصري ويقترح ملعبا بيتيا
 يسعى نادي الحسين إربد، للتعاقد مع لاعبة المنتخب الوطني المعتزلة لونا المصري، للعب في صفوف فريق السيدات في النادي الذي يستعد للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى.
ويدرس الحسين إربد الاستفادة من خبرة لونا المصري، لمساعدة الفريق النسوي على تحقيق نتائج جيدة في دوري الأولى، تقود الفريق للصعود إلى مصاف أندية المحترفات.
ونشط النادي في الأيام الأخيرة، في استقطاب أكثر من لاعبة متميزة في كرة القدم النسوية، بحثا عن نتائج لافتة في دوري الدرجة الأولى.
وسبق للمصري وأن لعبت في أندية عدة، كما لعبت للمنتخب الوطني، قبل أن تنتقل إلى عالم التدريب.
إلى ذلك، اقترح نادي الحسين إربد أن يكون ملعب الأمير هاشم بالرمثا، أو ملعب جرش، ملعبا بيتيا لفريق السيدات، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، بانتظار رد اتحاد الكرة.
إسراء وإسلام تستعدان لرحلة لبنان.. واستدعاء اللبنانية دموع
 تستعد الحكمتان الأردنيتان إسراء مبيضين وإسلام العبادي، للسفر إلى لبنان، لإدارة مباراتين وديتين للمنتخب اللبناني للسيدات لكرة القدم أمام نظيره منتخب بنغلادش، حيث تقام المباراتان يومي 25 و29 من الشهر الحالي.
ويأتي التنسيب بإسراء وإسلام، بناء على طلب من الاتحاد اللبناني لكرة القدم، الذي دائما ما يستعين بالحكمات الأردنيات في المباريات النسوية التي تقام في لبنان.
إلى ذلك، استعان الاتحاد الأردني لكرة القدم، بالحكمة اللبنانية دموع البقار، والحكمتين المصريتين منى عطا الله ومي محمود، لإدارة المباراتين الوديتين للمنتخب النسوي لكرة القدم أمام نظيره هونغ كونغ اللتين تقامان في عمان يومي 26 و29 من الشهر الحالي.
مدرب الفيصلي إلى الإمارات بحثا عن "البرو"
 غادر المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم غازي الغرايري إلى الإمارات، من أجل متابعة مساعيه للحصول على شهادة التدريب الدولية المتقدمة "البرو".
ويتوقع أن يغيب الغرايري عن تدريبات الفيصلي حتى يوم الأحد المقبل، في حال استمر في مهمته مدربا للفريق، في ظل بحث النادي عن مدرب جديد.
وتعد هذه السفرة الثانية للغرايري، حيث سبق وأن تواجد في الإمارات قبل أسابيع قليلة، من أجل شهادة "البرو" أيضا.
عقل: تلويحي بالشكوى ليس من أجل الدنانير
 قال نجم الكرة الأردنية والنادي الفيصلي السابق حاتم عقل، إن تلويحه بتقديم شكوى ضد الفيصلي، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، لا يأتي من مبدأ البحث عن الدنانير، بقدر ما هو تعبير عن السخط والامتعاض من طريقة تعامل الإدارة التي وصل بها الأمر إلى عدم الرد على الاتصالات.
وكان عقل لوح بتقديم شكوى لاتحاد كرة القدم، للمطالبة بمستحقات مالية، نظير تواجده في الجهاز الفني لفريق الكرة في الفترة الماضية.
وفي تصريح لـ"الغد"، أشار عقل إلى أن تلويحه بالشكوى لم يأت من فراغ، بل جاء لتجاهل الإدارة الرد على اتصالاته، أو حتى إعارته أدنى اهتمام، وهو أمر مستفز.
وأضاف "طريقة تعامل الإدارة معي، وخصوصا أمين الصندوق، مثار دهشة واستغراب، فأنا لا أتسول من النادي، وإنما أطالب بحقوقي المالية، وكان بإمكاني تأجيل طلباتي أو حتى التنازل عنها لو وجدت الاحترام المطلوب من الإدارة، فالفيصلي رمز كبير وهو بحد ذاته تاريخ، ويستحق منا كل الدعم".
وقال "سبق وأن تنازلت عن مستحقات مالية لأجل عيون الفيصلي وجماهيره، فالدنانير لا تعني لي شيئا أمام عظمة الفيصلي وتاريخه المطرز بالإنجازات والبطولات، ولكن ما يهمني كلاعب سابق ضحيت لأجل هذا الصرح الرياضي الكبير، أن أجد الاحترام المطلوب من الإدارة التي أعمل معها"، لافتا إلى ضرورة أن تدرك إدارة الفيصلي أن التعامل مع المدربين ونجوم النادي السابقين، يفترض أن يكون أفضل مما هو عليه الآن.
معلى يتحدث للفيصلي عن تصريح "الدفع الرباعي"
 ينتظر أن يبث النادي الفيصلي، مقابلة مع المدرب العام لفريق الكرة التونسي وسيم معلى، لتبرير تصريحاته التي أدلى بها عقب الخسارة أمام فريق الشارقة بدوري أبطال آسيا، والتي أثارت ردود فعل غاضبة من جماهير النادي.
وتتلخص تصريحات معلى، في وصفه فريق الشارقة بسيارة الدفع الرباعي، التي لا تقوى سيارة صغيرة مثل الفيصلي على مواجهته أو منافسته.
معلى يرى أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأن ما قصده بسيارة الدفع الرباعي، هو مهاجم فريق الشارقة ماليغا الذي لم يستطع المدافعون إيقافه، بسبب سرعته وقوته البدنية، علما أن هذا اللاعب هو من سجل هدف الفوز الوحيد للشارقة في مرمى الفيصلي.
الخزامي يتألق ويسجل رقما نادرا
 تألق لاعب فريق الصريح لكرة القدم خلدون الخزامي، بشكل لافت في مباراة فريقه أول من أمس أمام فريق كفرسوم، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، عندما سجل 5 أهداف من أصل 6، فاز بها فريقه.
ونادرا ما يسجل لاعب أردني 5 أهداف في مباراة، حيث يعد هذا الرقم نادرا في ملاعبنا. وتألق الخزامي بشكل لافت، ما نال إطراء وإعجاب الحاضرين.
دخول مجاني لمباريات "الرباعية"
 أكد اتحاد كرة القدم، أن الدخول إلى مدرجات ستاد عمان الدولي، لحضور مباريات البطولة الدولية الودية الرباعية، سيكون مجانا.
وتأتي هذه الخطوة، لتشجيع الجماهير على التوافد إلى ستاد عمان، لحضور مباريات البطولة التي تبدأ يوم الجمعة المقبل؛ حيث يأمل اتحاد الكرة بأن تتواجد الجماهير الأردنية بشكل لافت، خاصة في مباراتي المنتخب الوطني.
يشار إلى أن منتخب النشامى سيلتقي إيران، قبل أن يلتقي في المباراة الثانية منتخب العراق أو قطر.
منتخب إيران في عمان اليوم و"القطري" يصل غدا ومدرب العراق يشيد
يصل المنتخب الإيراني إلى عمان اليوم، استعدادا للمشاركة في بطولة الأردن الدولية الرباعية، التي تنطلق في عمان بعد غد، بمشاركة منتخبات الأردن والعراق وإيران وقطر. كما يصل المنتخب القطري غدا، فيما سبق وأن وصل المنتخب العراقي يوم الأحد الماضي. إلى ذلك، أشاد المدير الإداري للمنتخب العراقي مهدي كريم، بالأجواء المثالية داخل بعثة المنتخب المشارك في بطولة الأردن الدولية، وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المنافسة ستشتد بين اللاعبين في البطولة من أجل حجز مكان في بطولة كأس آسيا.
مدرب منتخب العراق الإسباني خيسوس كاساس، أكد، بدوره، أن بطولة الأردن الدولية ستكون محطة إعداد مهمة للمنتخب قبل الدخول في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.
المنتخب الإيراني، بدوره، أعلن عن قائمة المنتخب المشارك في البطولة التي تضم اللاعبين: علي رضا بیرانوند، بیام نیازمند، سید حسین حسیني، إحسان حاج صفي، میلاد محمدي، شجاع خلیل‌ زاده، محمد حسین کنعاني زادكان، مرتضی بورعلي كنجي، محمد دانشكر، أمین حزباوي، صادق محرمي، رامین رضاییان، روزبه جشمي، سعید عزت‌ الله، أحمد نورالله، محمد محبي، جواد حسین‌ نزاد، مهدي طارمي، سامان قدوس، علي رضا جهان بخش، مهرداد محمدي، کریم انصاري فرد وسردار آزمون.





اللاعب خلدون الخزامي - (ارشيفية)

كواليس النجوم
 . في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، قام أحد أعضاء الجهاز الفني بترشيح المدير الفني للفريق، لتدريب فريق النادي الفيصلي في المرحلة المقبلة.. عضو الجهاز الفني قام بطرح اسم المدير الفني لفريقه، على شخصية فيصلاوية، لعرض الموضوع على الإدارة.
. تدريبات فريقي الفيصلي والوحدات تخلو من عدد كبير من اللاعبين، بسبب التحاقهم بتدريبات المنتخبات الوطنية "الأول والأولمبي والشباب".. تدريبات الناديين تخلو من الفوائد الفنية المرجوة، وهو أمر يربك مخططات الأجهزة الفنية التي تضطر للاستعانة باللاعبين الشباب لإكمال عقد الفريق في التدريبات.
. مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، يعيش حاليا حالة من الجفاء مع الإدارة، بسبب التقصير في دفع مستحقات اللاعبين.. المدير الفني دائما ما يغلق هاتفه الخلوي، ويرفض الرد على الاتصالات.
. أحد متابعي كرة القدم المحلية، ممن يشعرون بحالة من الإحباط لما وصلت إليه الكرة الأردنية، خاصة على صعيد الأندية، أشار في جلسة رياضية إلى تمنياته إلى أن يعود فريق الصريح إلى مصاف أندية المحترفين.. هذه التمنيات، وفق حديث هذا المتابع، تأتي كون الصريح يملك رئيسا يدعى عمر العجلوني قادرا على الحديث أمام المسؤولين بصراحة كبيرة ومن دون مجاملة، وبالتالي القدرة على نقل الهموم الحقيقية للأندية إلى المسؤولين بعيدا عن التجميل والزخرفة... المتابع كان محبطا لمخرجات اجتماعات الأندية التي جرت في الفترة الأخيرة، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.
. عدد متابعي الدوري الفرنسي في الشارع الرياضي المحلي، بدأ بالارتفاع التدريجي، في ظل تألق المحترف الأردني في صفوف فريق مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري.. عدد كبير من الأردنيين بات يرصد مواعيد مباريات مونبيلييه، لمؤازرة التعمري في مشواره الاحترافي الأوروبي.
. مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، أكد أن فترة توقف المنافسات المحلية، تعد بيئة خصبة للاعبين لمزيد من التذمر والاحتجاب عن التدريبات، بسبب تقصير الإدارات في صرف المستحقات المالية المتأخرة كثيرا.. المدرب أكد أن فترة التوقف الدولية والتحاق اللاعبين بمنتخباتهم، وإيقاف المنافسات المحلية، تلحق الضرر بالمستوى الفني للأندية، وهو ما سيظهر جليا في أول مباراة بالدوري بعد استئناف المنافسات.
. مدرب محلي كشف عن عدم امتلاكه مبلغ 400 دينار، لتقديم شكوى ضد ناديه للمطالبة بمستحقات مالية سابقة.. المدرب قال إن الشكوى تحتاج إلى رسوم مقدارها 400 دينار، وهو لا يقوى على تجميع هذا المبلغ، متمنيا على اتحاد الكرة إلغاء رسوم شكاوى المدربين أسوة باللاعبين.
. المدير الإداري السابق للنادي الفيصلي رائد التكروري رفض مرة أخرى طلب الإدارة بالعودة إلى منصبه.. التكروري يرفض مبدأ العودة انطلاقا من تداعيات سابقة.
. محاولات جرت أمس لمحاولة ثني عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي أحمد قطيشات عن استقالته، ولكن دون جدوى.. قطيشات أرسل الاستقالة لوزارة الشباب.
. عدد من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، يتهربون من التدريبات من خلال ادعاء الإصابة أو المرض.. السبب الحقيقي للتهرب من التدريبات، يأتي احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة منذ فترة طويلة... اللاعبون بدأوا يلجأون إلى طرق قانونية للاحتجاب عن التدريبات، من خلال ذرائع تتيح لهم الاحتجاب من دون التعرض لعقوبات مالية من النادي.
. يفترض أن يشهد يوم غد، مباراة ودية تجمع فريقي الحسين إربد والسلط.. معلومات من السلط تفيد بتوجه النادي إلى إلغاء المباراة.





اللاعبة لونا المصري - (ارشيفية)





الحكمة اللبنانية دموع البقار - (من المصدر)

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