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الأفعى جيفرسون.. نسخة حقيقية عن الراحل براينت تمنحه شعبية جارفة

10/10/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






خطف الأميركي رونديه جيفرسون مجنس المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الأضواء في مشاركاته الأخيرة مع "صقور الأردن" بمختلف المسابقات، حيث ينظر إليه المشجعون على أنه نسخة حقيقية عن أسطورة كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت، نظرا إلى الشبه الكبير بينهما ليس بالشكل وحسب، بل بسبب تأثر جيفرسون بأسلوب لعب أفعى "بلاك مامبا".
هوس الجماهير في شتى أنحاء العالم بالمجنس جيفرسون (28 عاما)، لا ينحصر على وجهي الشبه في الشكل وأسلوب اللعب وحسب، بل إن الجماهير باتت تنظر إلى اللاعب الأميركي صاحب القميص رقم 24، أنه الوريث الشرعي للأسطورة الراحل كوبي براينت، الذي لقي وابنته جيانا مصرعهما في كانون الثاني (يناير) من العام 2020، في حادث تحطم مروحية.
في الفلبين وخلال مشاركة المنتخب الوطني بنهائيات كأس العالم، حظي "صقور الأردن" بدعم وتشجيع الكثير من الجماهير الفلبينية، بعدما خطف جيفرسون الأضواء ووجدت فيه الجماهير، صورة طبق الأصل عن نجمها الراحل، وهو المشهد ذاته الذي حظيت به بعثة المنتخب الوطني في الصين على هامش المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.
ولم يخف جيفرسون سعادته، في أن تتم مقارنته بالرياضي الأفضل في لعبة كرة السلة، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية: "شرف كبير أن أقارن بالرياضي المفضل لدي، وواحد من أفضل اللاعبين الذين مارسوا لعبة كرة السلة".
وتابع: "يبقى كوبي هو كوبي، لقد فعل أشياء لم يفعلها أي لاعب، وأن تتم مقارنتي به فهذا يشعرني بالتواضع والفخر الشديدين، أشكر الجماهير على حبهم، لأنه من دونهم لم أكن لأسمع مثل تلك الهتافات، أنا أقدرهم وسأستمر في العمل، لأن لعبة كرة السلة تجمع النادي".
واختتم: "ما يهمني اليوم هو التعرف على نقاط الضعف والقوة لدى زملائي في المنتخب الأردني، ومعرفة أين يمكنهم التألق وتهيئة الظروف لتحقيق النجاح، وأعتقد أننا نقوم بذلك على نحو جيد"، علما بأن العديد من المصادر أكدت تلقي اللاعب عرضا للاحتراف في الدوري الفلبيني للموسم المقبل.
وخاض جيفرسون 5 مباريات مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، حيث بلغ متوسط عدد دقائق لعبه 38.6 دقيقة لكل مباراة وبمعدل تسجيل 23.6 نقطة لكل مباراة، ومعدل متابعات 7.8 ومعدل تمريرات 4.4 ومعدل سرقة الكرة 1.2 ومعدل الفاعلية 22.6، فيما بلغت نسبة نجاحه في التسجيل من داخل القوس 52.4 % (33 من 63) و21.4 % من خارج القوس (3 من 14) و72.9 % من خط الرميات الحرة (43 من 59).
ويشغل جيفرسون (198سم) مركزي الجناح ومساعد الارتكاز، حيث كانت آخر محطاته الاحترافية مع فريق أتلتيكو سان جيرمان البورتوريكي، وخاص 22 مباراة مع فريقه هناك، وبلغ متوسط تسجيله 21.7 نقطة، فيما بلغ متوسط متابعاته 9.4 ومعدل تمريراته 4.8 ومعدل سرقة الكرة 2.1.
وسبق للاعب المنحدر من أصول مسلمة، اللعب لنحو ستة مواسم في دوري المحترفين الأميركي "NBA" مع فرق؛ بروكلين نتس وتورنتو رابتورز وبورتلاند بلايزرز، ليخوض 305 مباريات مع الفرق الثلاثة التي تناوب على تمثيلها بالفترة من 2015 إلى 2021، ويبلغ معدل تسجيله 9 نقاط في المباراة الواحدة، ومعدل المتابعات 5.5 ومعدل التمريرات الحاسمة 1.9.
ولعب جيفرسون بالدوري التركي مع فريق بشيكتاش في الموسم 2021-2022، وبلغ متوسط تسجيله 15 نقطة بمعدل دقائق لعب بلغ 30 دقيقة، كما بلغ متوسط تسجيل جيفرسون خلال احترافه في الدوري الفلبيني بالعام الحالي 30.4 نقطة خلال 16 مباراة وبمعدل 42.1 دقيقة لعب، وبلغ متوسط متابعاته 13.3 متابعة ناجحة، و6.6 تمريرة حاسمة و2.1 ستيل، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفلبيني "MVP".
وخاض جيفرسون 37 مباراة بقميص فريق (KCC Egis) الكوري الجنوبي بالموسم 2022-2023، وبلغ متوسط تسجيله 10.3 نقطة لكل مباراة، ومعدل متابعاته 3.9 ومعدل تمريراته 1.0 ومعدل سرقة الكرة 0.6.

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