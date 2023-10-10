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القرعة تكشف عن منافسي منتخب التايكواندو في جائزة الصين

10/10/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






يخوض 4 لاعبين من المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم نزالات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من "جائزة الصين" المقامة في مدينة تاي – يوان.
ويظهر في منافسات اليوم جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) التي ستلاقي الفائز من لقاء لاعبة مصر آية شحات ولاعبة فريق اللاجئين ليلى خوزينة، ويلعب زيد الحلواني ( وزن تحت 68 كغم) مع لاعب من تركيا فرحات كوفرات والفائز يلاقي الفائز من لقاء لاعب إسبانيا خافيير بيرس ولاعب بلغاريا ميتكو ديزفورات، ويلعب زيد مصطفى في ذات الوزن مع لاعب من كوريا ريول سانغ والفائز يلعب مع الفائز من لقاء لاعب إيطاليا دينيس باريتا ولاعب هنغاريا ماركليفينت.
ويلعب صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) مع الفائز من لقاء لاعب النمسا اليكساندر رادوفيتش ولاعب ايرلندا ميرهان باركوراداري.
ويخوض يوم غد 3 لاعبين من المنتخب الوطني نزالات البطولة وهم : راما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم)، وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم ) وفهد عمار (وزن فوق 80 كغم).
ويسعى لاعبو المنتخب الوطني لتحقيق نقاط تصنيفية عالمية وأولمبية، خاصة أن 5 منهم يتصدرون المراكز الستة الأولى للمرة الأولى.
ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن، ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏‏‏‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏
وكان المنتخب الوطني قد أنهى، قبل أيام، معسكره التدريبي المشترك مع منتخبات السعودية ولبنان وأوزباكستان استعدادا لجائزة الصين. وينتظر المنتخب الوطني، عقب انتهاء مشاركته في "جائزة الصين"، بطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين)، بالفترة من 8 إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.


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