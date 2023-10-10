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النشامى أمام إيران.. تاريخ تنافسي توقف قبل 11 عاما

10/10/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة






للمرة الأولى منذ العام 2012، يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الإيراني، مساء يوم بعد غد، ضمن بطولة الأردن الرباعية الدولية الودية.
وهذه البطولة تعتبر بمثابة "بروفة" أخيرة للمنتخب الوطني، قبل انطلاق مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل، وتأتي أيضا ضمن استعداداته لانطلاق نهائيات كأس آسيا التي ستستضيفها فطر في كانون الثاني (يناير) المقبل.
ويتذكر عشاق المنتخب الوطني، المباريات المثيرة التي جمعت "النشامى" مع المنتخب الإيراني، ولا سيما على الصعيد الرسمي في تصفيات كأس آسيا وكأس العالم ونهائيات بطولة غرب آسيا، لكن سجل المباريات بين البلدين توقف قبل 11 عاما.
وهذه ثالث مباراة سيخوضها المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المغربي حسين عموته، بعد الخسارة الشهر الماضي أمام النرويج (0-6) وأذربيجان (1-2).
والفائز من مباراة المنتخب الوطني وإيران، سيلتقي في المباراة النهائية، أمام الفائز من المباراة الثانية بالبطولة الودية، والتي تجمع المنتخبين العراقي والقطري.
ويشرف على تدريب المنتخب الإيراني، المدرب المحلي أمير قلعة نويي، الذي استلم المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش بعد انتهاء مشوار "تيم ميلي" في نهائيات كأس العالم 2022.
ويحتل المنتخب الإيراني المركز 21 على سلم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحتوي صفوفه على مجموعة من اللاعبين الذين يتمتعون بسيرة مميزة، وأبرزهم هداف فريق بورتو البرتغالي مهدي طارمي، ولاعب روما سيردار أزمون، إضافة إلى نجم فينورد الهولندي علي رضا جاهانباخش.
أرقام من تاريخ المواجهات
- التقى المنتخبان 13 مرة، وحقق المنتخب الوطني 4 انتصارات مقابل 6 هزائم و3 تعادلات.
- سجل المنتخب الوطني 10 أهداف في مرمى إيران، وتلقفت شباكه 15 هدفا.
- سجل المنتخب الوطني 5 من أهدافه العشرة أمام إيران في الشوط الأول، ومثلها في الشوط الثاني.
- تلقى المنتخب الوطني أمام إيران 5 أهداف في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني.
- من بين المباريات 13 السابقة بين المنتخبين، أقيمت 7 مباريات في عمان، و4 مباريات في طهران، ومباراة واحدة في دمشق، وأخرى في دبي.
- 10 من المباريات الـ13 السابقة حملت صبغة تنافسية رسمية، فيما حملت 3 مباريات طابعا وديا.
- يتصدر مؤيد سليم هدافي المنتخب الوطني أمام إيران برصيد 3 أهداف، مقابل هدفين لعامر ذيب، وهدف واحد لكل من بدران الشقران ومحمود شلباية وهيثم الشبول وعبدالله ذيب وأحمد هايل.
- يتصدر أسطورة المنتخب الإيراني علي دائي هدافي منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني، برصيد 3 أهداف، مقابل هدفين لكل من علي كريمي وجواد نيكونام.
المباريات السابقة بين المنتخبين
1-6-2000: خسر المنتخب الوطني أمام ضيفه الإيراني 0-1 ضمن منافسات بطولة غرب آسيا في عمان، وأحرز علي كريمي هدف المباراة الوحيد (17).
30-8-2002: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الإيراني 1-0 في دمشق، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا، وسجل مؤيد سليم هدف المباراة الوحيد (11).
5-9-2003: خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه الإيراني 1-4 في طهران، ضمن تصفيات كأس آسيا 2004، سجل أهداف إيران علي دائي (45 و90) وجواد نيكونام (75) وإيمان مبعلي (80)، فيما أحرز مؤيد سليم هدف المنتخب الوطني (2).
26-9-2003: فاز المنتخب الوطني على ضيفه الإيراني 3-2 في عمان، ضمن تصفيات كأس آسيا 2004، سجل أهداف المنتخب الوطني مؤيد سليم (40) ومحمود شلباية (44) وبدران الشقران (80)، فيما أحرز هدفي إيران يحيى غول محمدي (6) وفرهاد مجيدي (58).
9-6-2004: فاز المنتخب الوطني على مضيفه الإيراني 1-0 في طهران، ضمن تصفيات كأس العالم 2006، وسجل هيثم الشبول هدف المباراة الوحيد (83).
8-9-2004: فاز المنتخب الإيراني على مضيفه المنتخب الوطني 2-0 في عمان، ضمن تصفيات كأس العالم 2006، سجل هدفي إيران علي رضا نيكباخت (80) وعلي دائي (90+1).
6-10-2006: تعادل المنتخبان الوطني والإيراني 0-0 في عمان، بمباراة ودية (بطولة الصداقة والسلام).
22-6-2007: فاز المنتخب الإيراني على مضيفه المنتخب الوطني 1-0 في عمان، بنصف نهائي بطولة غرب آسيا، وأحرز مهدي رجب زاده هدف المباراة الوحيد (32).
15-8-2008: فاز المنتخب الإيراني على ضيفه المنتخب الوطني 2-1 في طهران، بنهائي بطولة غرب آسيا، سجل هدفي إيران رحمن رضائي (22) وكيانوش رحمتي (85)، فيما أحرز هدف المنتخب الوطني الوحيد عامر ذيب (81).
14-11-2009: فاز المنتخب الإيراني على ضيفه المنتخب الوطني 1-0 في طهران، ضمن تصفيات كأس آسيا 2011، وأحرز جواد نيكونام هدف المباراة الوحيد (73).
22-11-2009: فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب الإيراني 1-0 في عمان، ضمن تصفيات كأس آسيا 2011، وأحرز عامر ذيب هدف المباراة الوحيد (78).
23-2-2012: تعادل المنتخبان الوطني والإيراني 2-2 بمباراة ودية أقيمت في دبي، أحرز هدفي المنتخب الوطني أحمد هايل (35) وعبدالله ذيب (55 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدفي إيران علي كريمي (65) ومحمد القاضي (90+1).
5-9-2012: تعادل المنتخبان الوطني والإيراني 0-0 بمباراة ودية أقيمت في عمان.

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