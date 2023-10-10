‏بائعة الزهور.. فرصة جديدة لإعادة الفرح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعرض الكاتب سمير إسحق في روايته "بائعة الزهور"، حدثا واقعيا يصلح لأن يكون ذكرى حزينة لكل من خاض تلك التجربة ومر بأحدثها وتجاربها، ومنغصة ليل لمن فقد روحا عزيزة على قلبه. وقد شيده الكاتب في قالب سردي جعل من السهل عليه الوصول إلى ذهن القارئ ومشاعر وأوجاعه.
وقد جاءت الرواية الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 174 صفحة من القطع المتوسط، وتدور معظم أحداثها حول شاب يدعى مسيحي "كمال" فقد زوجته؛ ولكنها بالنسبة إليه كدهر طويل، فقد كان يحبها، وبعد موتها فقد الاهتمام بالمكان والزمان، وضاعت أحلامه وحياته، فهو ما يزال يذكرها كل يوم، وكل أسبوع وكل شهر..
كان كل يوم يزور قبرها ويترحم عليها، ومع مرور الأيام كان يأتي كل أسبوع مرة واحدة ومعه باقة ورود يضعها على قبرها، ويمكث حوالي الساعة يذرف عليها الدموع، ويأتي إلى المكان نفسه؛ ليشتري باقة ورد؛ ليضعها على قبرها.
وكم تبعث تلك الذكرى الحزينة مشاعر خاصة إلى نفسه؛ فيبكي حرقة عليها! لقد كانت حبه الأول حبه اللامتناهي، لقد أحبها بكل مشاعره، وكل أحاسيسه وكل حياته، تعلق بها، فكانت أيقونة يعلقها على صدره، وكانت بالنسبة له نور الحياة، ويتذكر كلماتها الأخيرة، وهي تقول له والدموع في عينيها: "أحبك.. كمال: اذكرني دائما".
وتمر الأيام به صعبة لا تطاق، وهو يراها في نومه وصحوه، وعمله، وذهابه ومجيئه، يتحرك في البيت وكأنه يسمع صوتها، تحادثه أو تناديه، إن صورتها لا تفارق ذهنه، أعطته كل شيء: وقتها وقلبها وحبها الكبير، إنها ذكرى عطرة، لقد كان المرض أقوى منها، ورغم العلاج الطويل فإنها لم تستطع مقاومته؛ فرحلت -بعد ذلك- تاركة إياه في حزن دائم.
وبين ليلة وضحاها، تجسدت قصة حب بينه وبين شابة مسلمة تسمى "منى" كانت تعمل في محل زهور اعتاد أن يقطف منه بعض الوردات تنتهي بافتراقهما نتيجة الظروف. وبعدها، يتعرف على فتاة أخرى تسمى "سعاد" ويحبها ويتعلق بها مع اختلاف ديانتيهما.
وقد ساعدت حياة أميركا وحريتها على مجريات أحداث الرواية -على ما تنبئ به روح الرواية- بانتماء الكاتب نفسه إليها وولعه الشديد بالانفتاح رغم كونه عربيا يحب بلاده وشعبه، منحا العمل صدقا فنيا عاليا؛ فثمة أسلوب سهل ممتنع، ولغة سلسة، وشخصيات واقعية، وأمكنة مألوفة، وأحداث يومية تبدو معتادة في ظاهرها، غير أن إخراجها في قالب فني أدبي يحتاج قدرة على الموهبة والابتكار، هذه العناصر ائتلفت جميعها فمكنت القارئ من أن يطل على أحداث عاشتها البلدان العربية، والحروب بين العراق والكويت، ليعيش يومياتها وهموم ناسِها ودفء العلاقات في ما بينهم؛ رغم وجوده في مجتمع آخر، ألا وهو أميركا أرض الحريات.
ويخوض كمال؛ بطل الرواية، مجموعة من الأحداث الإضافية منذ فقده لزوجته وحبه لبائعة الزهور، ومن ثم تعلقه بفتاة جامعية تسمى "سعاد" وهي على غير دينه أيضا.
ومن أجواء الرواية التي تظهر فيها، تعلق كمال بزوجته ونداؤه الداخلي بالخروج من تلك الصدمة وتقبله لمجريات حياته:.
ومن الجدير ذكره أن سمير إسحق كاتب وقاص ولد في يافا العام 1944، درس الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة دمشق لمدة سنتين. يمارس الأعمال الحرة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
وصدر له عن "الآن ناشرون وموزعون": "غيوم بلا مطر" رواية، 2018، "وجع من الماضي"، رواية، 2023. وصدر له كذلك: "غريب على نهر هدسن"، مجموعة قصصية، 1988. "الرحيل"، مجموعة قصصية، 1989. "عذاب على الشاطئ الشرقي"، رواية 1990. "الاعتراف"، مجموعة قصصية، 1992. "سراب الماضي"، مجموعة قصصية، 1993.
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