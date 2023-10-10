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‏بائعة الزهور.. فرصة جديدة لإعادة الفرح

10/10/2023 11:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعرض الكاتب سمير إسحق في روايته "بائعة الزهور"، حدثا واقعيا يصلح لأن يكون ذكرى حزينة ‏لكل من خاض تلك التجربة ومر بأحدثها وتجاربها، ومنغصة ليل لمن فقد روحا عزيزة على ‏قلبه. وقد شيده الكاتب في قالب سردي جعل من السهل عليه الوصول إلى ذهن القارئ ‏ومشاعر وأوجاعه.‏
‏وقد جاءت الرواية الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 174 صفحة من ‏القطع المتوسط، وتدور معظم أحداثها حول شاب يدعى مسيحي "كمال" فقد زوجته؛ ‏ولكنها بالنسبة إليه كدهر طويل، فقد كان يحبها، وبعد موتها فقد الاهتمام بالمكان والزمان، ‏وضاعت أحلامه وحياته، فهو ما يزال يذكرها كل يوم، وكل أسبوع وكل شهر..
‏كان كل يوم يزور قبرها ويترحم عليها، ومع مرور الأيام كان يأتي كل أسبوع مرة واحدة ‏ومعه باقة ورود يضعها على قبرها، ويمكث حوالي الساعة يذرف عليها الدموع، ويأتي إلى ‏المكان نفسه؛ ليشتري باقة ورد؛ ليضعها على قبرها.‏
‏وكم تبعث تلك الذكرى الحزينة مشاعر خاصة إلى نفسه؛ فيبكي حرقة عليها! لقد كانت ‏حبه الأول حبه اللامتناهي، لقد أحبها بكل مشاعره، وكل أحاسيسه وكل حياته، تعلق بها، ‏فكانت أيقونة يعلقها على صدره، وكانت بالنسبة له نور الحياة، ويتذكر كلماتها الأخيرة، ‏وهي تقول له والدموع في عينيها:‏ "أحبك.. كمال: اذكرني دائما".‏
‏وتمر الأيام به صعبة لا تطاق، وهو يراها في نومه وصحوه، وعمله، وذهابه ومجيئه، ‏يتحرك في البيت وكأنه يسمع صوتها، تحادثه أو تناديه، إن صورتها لا تفارق ذهنه، أعطته كل ‏شيء: وقتها وقلبها وحبها الكبير، إنها ذكرى عطرة، لقد كان المرض أقوى منها، ورغم ‏العلاج الطويل فإنها لم تستطع مقاومته؛ فرحلت -بعد ذلك- تاركة إياه في حزن دائم.‏
‏وبين ليلة وضحاها، تجسدت قصة حب بينه وبين شابة مسلمة تسمى "منى" كانت ‏تعمل في محل زهور اعتاد أن يقطف منه بعض الوردات تنتهي بافتراقهما نتيجة الظروف.‏ وبعدها، يتعرف على فتاة أخرى تسمى "سعاد" ويحبها ويتعلق بها مع اختلاف ديانتيهما.‏
‏وقد ساعدت حياة أميركا وحريتها على مجريات أحداث الرواية -على ما تنبئ به روح ‏الرواية- بانتماء الكاتب نفسه إليها وولعه الشديد بالانفتاح رغم كونه عربيا يحب بلاده ‏وشعبه، منحا العمل صدقا فنيا عاليا؛ فثمة أسلوب سهل ممتنع، ولغة سلسة، وشخصيات ‏واقعية، وأمكنة مألوفة، وأحداث يومية تبدو معتادة في ظاهرها، غير أن إخراجها في قالب فني ‏أدبي يحتاج قدرة على الموهبة والابتكار، هذه العناصر ائتلفت جميعها فمكنت القارئ من أن ‏يطل على أحداث عاشتها البلدان العربية، والحروب بين العراق والكويت، ليعيش يومياتها ‏وهموم ناسِها ودفء العلاقات في ما بينهم؛ رغم وجوده في مجتمع آخر، ألا وهو أميركا أرض ‏الحريات.‏
‏ويخوض كمال؛ بطل الرواية، مجموعة من الأحداث الإضافية منذ فقده لزوجته وحبه لبائعة ‏الزهور، ومن ثم تعلقه بفتاة جامعية تسمى "سعاد" وهي على غير دينه أيضا.‏
‏ومن أجواء الرواية التي تظهر فيها، تعلق كمال بزوجته ونداؤه الداخلي بالخروج من تلك ‏الصدمة وتقبله لمجريات حياته:.
‏ومن الجدير ذكره أن سمير إسحق كاتب وقاص ولد في يافا العام 1944، درس الفلسفة ‏وعلم الاجتماع في جامعة دمشق لمدة سنتين. يمارس الأعمال الحرة في الولايات ‏المتحدة الأميركية، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء والكتاب ‏العرب.
‏وصدر له عن "الآن ناشرون وموزعون": "غيوم بلا مطر" رواية، 2018، "وجع من ‏الماضي"، رواية، 2023. وصدر له كذلك: "غريب على نهر هدسن"، مجموعة قصصية، 1988. "الرحيل"، مجموعة قصصية، 1989. "عذاب على الشاطئ الشرقي"، رواية 1990. "‏الاعتراف"، مجموعة قصصية، 1992. "سراب الماضي"، مجموعة قصصية، 1993.‏

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