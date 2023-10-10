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مهرجان صوت الشعر الأول ينطلق بمشاركات أدبية وشعرية

10/10/2023 11:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت أول من أمس، فعاليات مهرجان صوت الشعر الأول وذلك على المسرح الدائري في المركز الثقافي الملكي في عمان.
أقيم المهرجان برعاية الباحث محمود أبو عواد بمشاركة المنتديات؛ منتدى البيت العربي الثقافي، منتدى الجياد للثقافة والتنمية، منتدى المستقبل الثقافي، منتدى الفريق الإبداعي، وبدعم من البنك الأردني الكويتي، شركة أوسكار للتخليص، مركز كادتك للتصميم والطباعة.
وجاءت الدورة الأولى للمهرجان باسم الشاعر الأردني المرحوم "ادوارد حداد"، شارك في الأمسية الافتتاحية الشعراء: علي الفاعوري، كرامة شعبان، محمد المحاسنة، كريم معتوق من دولة الإمارات وبمشاركة خاصة من ضيف الشرف الشاعر الدكتور راشد عيسى.
اشتمل حفل الافتتاح الذي قدمه سامر المعاني، على كلمة لمدير المهرجان ومنسقه الأديب جروان المعاني والتي شكر فيها كل من ساهم وأعد ودعم وشارك في إقامة المهرجان، وحيا الشعراء العرب والأردنيين المشاركين في فعالياته وأعرب عن نية إدارة المهرجان ولجنته العليا وحرصها على إقامة المهرجان بشكل سنوي.
من جانبه، ألقى راعي المهرجان الأديب محمود أبو عواد كلمة مماثلة شكر فيها المشاركون والرعاة، مؤكدا أن إقامة المهرجان من شأنه أن يساهم في عودة الوعي للأجيال القادمة.
ثم ألقت الدكتورة الأديبة دلال عنبتاوي رئيسة، صالون المنتصف كلمة استذكارية وتحليلية حول الأديب الراحل ادوارد حداد. وقالت: "إن حداد كان منحازا للبسطاء وأنه في شعره وظف التراث الشعبي والفلكلور، وأنه كان ودودا حتى آخر حدود الود وكان مميزا في إنسانيته كما كان مميزا في شعره.
وأكد مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك الأردني الكويتي عبد الوهاب السمان، أن دور البنك واهتمامه يأتي من باب التشاركية مع مؤسسات المجتمع المحلي في إدارة العمل الثقافي الوطني وتقديم خطط استراتيجية داعمة تكون أول أهدافها الارتقاء بالعمل الثقافي في الوطن الحبيب لنكون واجهة مهمة لدول العالم، وتحفيز الجهات الصانعة للفعل الثقافي للارتقاء بالإبداع والفن والأدب بأشكاله كافة.
بعد ذلك، بدأت فعاليات الأمسية الشعرية الأولى للمهرجان والتي قدمتها الأديبة ميرنا حتقوة والتي بدأت بكلمة من رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة والتي جاء فيها: "إن منتدى البيت العربي هو بيت العرب والمثقفين وأنه يؤمن دائما بالعمل الجماعي والذي هو الأنجح والأميز على الأصعدة كافة، ومن هنا جاء هذا المهرجان الشعري العربي".
ألقى الشاعر علي الفاعوري قصائد عدة، ومن قصيدته (ركعتان) "أُعاني في غيابِكِ/ ما أعاني/ وأسمعُ ما يقولُ /الخافِقانِ/ على ما ظلَّ من عمري/أُصلّي/ كمَصلوبٍ على شَجرِ الزَّمانِ/فما ينفكُّ صوتُكِ/ يَعتريني/ كَخمرٍ/ أسكَرتْ شَفةَ الكَمانِ/كعاصِفةٍ من الوَجعِ المُقفّى/ تُخربِطُني/ وتُفقِدُني اتّزاني/تُبعثرُني يداكِ/ على يَديْها/ كعُصفورٍ تلعْثمَ بالأغاني/كصُوفي/ تتوهُ بهِ صَلاةٌ/ وتُرجِعُهُ نبيّاً/ ركْعتانِ".
ثم ألقت الشاعرة كرامة شعبان قصائد عدة، منها قصيدة جاء فيها "حُلمي على الجسد المُعلّق أجنحةْ/مثل الورودِ على سكوتِ الأضرحةْ/المُنقذِون على السّواحلِ إخوةٌ/ذبحوا الذّئابَ على بياض الأوشحةْ/مَرّوا على وَطن يُنازعُ في دمي/غنيّتُ سِرّا قبل نزع الأسلحةْ".
وأيضا، ألقى الشاعر كريم معتوق من الإمارات قصائد عدة، تميزت ككل الشعراء بأنها حملت اللونين الوطني والوجداني ومن قصيدة هلُ القرى (الجزء الأول) "الشمسُ في أقْصى المدينةِ/والرجالُ إلى القُرى يَتدافَعونْ/حجرُ الرَّحَى هذي المدينةُ/قمحُها ما سوفَ تطحَنُهُ صباحاً/للمساءِ ولا يكِلُّ المُتعَبونْ/ يتشَبّثونَ بآخرِ الأنْفاسِ/ حولَ وسائلِ النقلِ البطيئةِ والكئيبةِ/ حولَها يتَحَلّقونْ/ ويُلَفْلِفونَ سجائراً محشُوَّةً /بالصمغِ والتبْغِ القديمِ وبعضُهُ/ رَوَثُ الجَواميسِ التي مِن حولِهِم ويُدخِّنونْ"
وقرأ الشاعر الدكتور محمد المحاسنة قصائد عدة، ومن قصيدة (السَّطرُ بعدُ الأخيرُ في سِفرِ التَّكوينِ ) "يَجترُّ فِي المنفى الرؤى مَع عُمرِهِ/ويعتّقُ الذّكرى كلوحِ قداسَةٍ/ هو صاحبُ السردِ اللئيم بقصتي/هو ذلك الراوي العليمُ بكنهنا/ويؤثّثُ المعنى يراقب ظلَّهُ/ مترنحا -في الوهمِ- يخدعُ نفسَهُ/فتلا على سِفرِ البدايةِ سطرِهِ/وأعاد أرضَ التّيه صوبَ مدارِها".
وختم الدكتور الشاعر راشد عيسى الأمسية الشعرية الأولى في المهرجان بشكر جميع من كان له دور في المهرجان ومما قرأ : "جلست بقربي ضاحك العين باكيا/وما كنت مخمورا ولم أك صاحيا/وهاجرت من جسمي واحرقت طينه/وذرذرت في عين الوجود رماديا/فان نحلة لم تلق في الحقل زهرة/بعثت لها من زهر قلبي روابيا/وان لم اجدني بين عيني حبيبتي/رميت لقطعان الذئاب فؤاديا/كأني رأيت الحب اجمل كذبة/أموت بها دهرا لأحيا ثوانيا".
في ختام الأمسية كرم محمود أبوعواد والأديب جروان المعاني وصالح الجعافرة، الشعراء المشاركين والهيئات الثقافية الداعمة والبنك الأردني الكويتي وشركة أوسكار للتخليص والمنظمين والإعلاميين.

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