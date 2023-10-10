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المجمع ينظم أول مؤتمر متخصص يجمع اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي

10/10/2023 11:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في الوقت الذي يتسارع فيه التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع تصاعد المنافسة الشرسة في إنتاج تطبيقاته التي دخلت كل تفاصيل الحياة، أعلن مجمع اللغة العربية الأردني، بدء تحضيراته لعقد أول مؤتمر دولي يجمع بين اللغة العربية وتقنية هذا العصر: تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأعلن المجمع أن المؤتمر سيحمل اسم "المؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي"، وبدأ العمل تحضيراً لعقده يومي 27 و28 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، من خلال لجنة تحضيرية تضم نخبة من اللغويين والخبراء. وخبراء التقنية الأردنيون يعملون اليوم على قدم وساق لإطلاق أول نسخة من المؤتمر الذي يخطط لعقده بشكل سنوي خلال المرحلة المقبلة.
ويهدف المؤتمر، الذي يخطط مجمع اللغة العربية الأردني لتنظيمه بشكل سنوي، إلى عرض واقع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه اللغة العربية والذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية.
كما يسعى لجمع خبراء التقنية والذكاء الاصطناعي والخبراء في مجال اللغة من عاملين في القطاعين أو أكاديميين إلى استكشاف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، وتبادل المعرفة والتجارب في مجال خدمة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن هدف خاص لتعزيز التعاون بين الباحثين في الجامعات وشركات القطاع الخاص.
إن الحقبة الجديدة التي دخل بها العالم، من التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، وعلم الحوسبة، وما نتج منها حتى الذكاء الاصطناعي، سوف تغير أشياء كثيرة فيه. وقال عضو المجمع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبد المجيد نصير "إن تنظيم المؤتمر يتزامن مع الحقبة الجديدة التي دخل بها العالم، من التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، وعلم الحوسبة، وما نتج عنها من تقنيات وتطبيقات ذكية حديثة منها الذكاء الاصطناعي، التي بدأت بتغيير واقع كثير من الأشياء والقطاعات في حياتنا اليومية".
وأكد نصير اهتمام مجمع اللغة العربية الأردني بالتكنولوجيا وأدواتها وتطويعها لخدمة اللغة العربية التي تعد من أهم وأكثر لغات العالم انتشاراً، فضلاً عن تفوقها على لغات العالم من حيث الخصائص وملاءمتها لكل قضايا الحياة حتى التقنية مع احتوائها اليوم على أكثر من 12 مليون مفردة.
وأشار نصير إلى أن اهتمام المجمع بالتكنولوجيا قديم، فقد تنبه إلى هذا العصر الجديد؛ وقد ألّف في العام 2009 لجنة دائمة فيه أسماها "لجنة اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات"، وأصدر في العام 2019 بالاشتراك مع اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية نحو مجتمع المعرفة، دليل أبحاث حوسبة اللغة العربية، فضلاً عن حرصه على أن تتضمن مواسمه الثقافية أوراقاً ومواضيع تتصل بهذا المجال، واستخدم الحاسوب في أعماله الإدارية وأنشطته العلمية.
وأكد نصير، أن المجمع سيتبع هذا المؤتمر بسلسلة مؤتمرات لتطوير الدراسات والبحوث اللغوية والمضي قدماً في نقل اللغة العربية نقلة نوعية تجارية مع ما يشهده العالم اليوم من تقدم هائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه مجموعة خوارزميات وتقنيات وأنظمة، تهدف إلى تعلم الأجهزة والحاسوب والبرمجيات كيفية القيام بمهام تشابه مهام الذكاء البشري، ويتيح الذكاء الاصطناعي لأجهزة الحاسوب والأنظمة الحاسوبية القدرة على استخدام البيانات والمعرفة لاتخاذ القرارات، وحل المشاكل، وتنفيذ المهام بشكل ذكي ودقيق وسريع، من دون الحاجة لتدخل بشري.
وبين نصير أن المؤتمر سيشتمل على مجموعة من المحاور، أهمها: تحديات وفرص تطبيقات اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، واستخدام اللغة العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومصطلحات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية، والتعليم الذكي والنظم التعليمية المبتكرة لتعليم اللغة العربية.
وأضاف نصير، أن المؤتمر سيشتمل على محاور أخرى، منها الأخلاقيات والتحديات الاجتماعية لتطبيقات اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، ودور اللغويين في اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، والإنجازات الأردنية في الذكاء الاصطناعي واللغة العربية.

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