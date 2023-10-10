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حرفيون يتشبثون بمهن تراثية لإحياء ذاكرة مادبا

10/10/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






يتمسك حرفيون في مدينة مادبا بالعديد من المهن اليدوية والتراثية لحمايتها من الاندثار، باعتبارها تشكل جزءا لا يتجزأ من ذاكرة المدينة، لتبقى صامدة أمام كل التغييرات التي تطرأ على العالم، ومن هذه الحرف التي ما تزال صامدة: السمكرة (تصليح بوابير الكاز)، تصليح أجهزة التلفزيون والراديو وماكينات الخياطة القديمة والحديثة، صناعة الفرو، صناعة الفسيفساء، تنجيد المفروشات، وغيرها من هذه الحرف التي لاقت رواجاً في عقود زمنية متعددة في المدينة.
ولا يغفل عن الجيل الجديد في مادبا الدراية الكافية بأهمية هذه الحرف التقليدية والمقتنيات التراثية واللوحات التي تزين البيوت والمطاعم السياحية وتعطيها نكهة خاصة تميزها عن البيوت، مثل: حياكة البسط ولوحات الفسيفساء التي تخلق شكلا مميزا، وتثبيتها على الأرضية أو الجدران لتعطي المكان هيبة ورونقاً خاصاً وهوية مختلفة للمدينة.
وفي الشارع السياحي الذي يعد ضمن مسار مادبا التراثي، مقصداً رئيساً للسياح، بنقاط جذب كبيرة، يلتمس الزائر والسائح عبق التاريخ لوجود مواقع أثرية وسياحية في المدينة، من أبرزها: مركز زوار مادبا، معهد مادبا لفن وترميم الفسيفساء، حديقة مادبا الأثرية، جامع الراحل الحسين بن طلال، كنيسة سان جورجس "الخارطة"، سوق مادبا القديم، تل مادبا الأثري، كنيسة يوحنا المعمدان، متحف مادبا للحياة الشعبية، وكنيسة الرسل؛ إضافة إلى أن الشارع محطة التقاء لمئات الزوار يوميا، ونقطة بيع العديد من المنتجات في محال بيع التحف الشرقية والبازارات ومشغولات الفضة ومشاغل صناعة لوحات الفسيفساء والنول، إلى جانب توفر المطاعم السياحية والشعبية.
وفي محل لحياكة البسط في الشارع السياحي، يواظب السبعيني وديع المعاعية على عمله، محافظاً على هذه الحرفة التي ورثها عن والده، رغم التطور الذي تشهده هذه الحرفة، إلا أنه ما يزال صامداً أمام كل التحديات التي تواجه هذه المهنة، وفق ما قال: "مضيت في هذه المهنة أكثر من خمسة عقود، وما أزال أعمل بها لأنني ورثتها عن والدي الذي علمها لأشقائي"، معتبراً أنه يشعر بالمتعة أثناء عملية حياكة البسط، وخصوصاً عندما يأتي السياح الأجانب للاطلاع أثناء حياكة البساط على النول.
كما تنتشر في الشارع ذاته العديد من مشاغل صناعة الفسيفساء الحجرية التي تتميز بها مدينة مادبا، لكثرة الأرضيات الفسيفسائية التي تزين الكنائس وبيوت مادبا القديمة.
وفي شارع الشهيد محمد هويمل الزبن، تقع على جنباته مطحنة "الصناع" التي تحمل في حناياها العديد من حكايات الإرث التراثي التي تروي تاريخ هذه المنطقة العتيقة، بوصفها المطحنة الوحيدة التي تقدم خدماتها لأهالي المنطقة، والقرى المحيطة بها.
فما يزال صوت حجر الرحى يعلو من بين حنايا جدران البابور الذي يحرك حجارتها العتيقة، في سيمفونية تراثية يسمع لحنها وهي تعمل كي يبقى الإرث الإنساني حياً، ولتتحول بعد عشرات السنين من بنائها، إلى موقع أثري تراثي يقصده السياح الأجانب، كما يقصدها الكثير من المزارعين والقرويين.
إذ يقصدها المزارعون والقرويون "الصناع" لطحن أو جرش حبوب الذرة والقمح، ليحصلوا على "البرغل" و"الدقيق"، وهما المادتان الرئيسيتان في غذاء سكان القرى المجاورة.
وفي الشارع ذاته، ما يزال أبو رياض صالح أبو قار، الذي يلامس الستينيات من العمر، أقدم مصلح بوابير الكاز في مدينة مادبا، يعمل بهمة ونشاط في محله الذي أنشأه في بداية السبعينيات من القرن الماضي.
ويؤكد إصراره على عدم هجر هذه المهنة، مهما كان مردودها المادي، ويشهد محله في هذه الأيام خاصة، إقبالا كبيرا، من قبل المواطنين الذين يقبلون عليه لتصليح الصوبات التي تقيهم من برد الشتاء القارس، ويعمل في محل أبو رياض ابنه البكر رياض وأربعة مهنيين، وهو الذي علمهم المهنة.
ويطالب الجهات المختصة بدعم الحرفيين من أجل إنقاذ الحرف القديمة، لأنها تشكل جذور المجتمع، مؤكداً: "من أجل الحفاظ على هذه المهن والحرف اليدوية من الانقراض، فإنني أحاول من خلال محلي إعادة بناء جيل جديد وتأهيله لمواصلة الحفاظ على التراث والحرف اليدوية التي ورثناها عن أسلافنا".
ويرى حرفيو تصليح ماكينات الخياطة القديمة بضرورة المحافظة على هذه الحرفة من الاندثار من خلال تعليمها في مراكز التدريب المهني، لأن هذه الماكينة أضحى لها رواج كونها من المقتنيات والأنتيكات القديمة لدى محبي جمع التراثيات والمقتنيات والأنتيكات القديمة، وهي جزء من ديكور المنازل والمطاعم والمقاهي السياحية.
وأكد أحمد شبوان الذي يعمل في مهنة تنجيد مفروشات العرائس، أن هذه المهنة تراثية ومرتبطة بالحالة الاجتماعية، يجب المحافظة عليها كجزء من السيرة الذاتية المدونة لمادبا، لما تشكله من ذاكرة الناس، مبدياً تخوفه من تلاشي هذه المهنة التراثية التي تربطه بذكريات جميلة.
وفي شارع سوق وسط مدينة مادبا التجاري "العتيقة"، يقع مشغل عودة العمارات، لتصليح أجهزة التلفزيون والراديو بأنواعها كافة، رغم اندثار هذه المهنة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهد قفزة سريعة في القطاع السمعي والبصري.
"أبو يزن" الذي امتهن مهنة صيانة وتصليح أجهزة التلفزيون والراديو، أكثر من أربعة عقود، ما يزال شغفه للعمل، وما يزال يقطن قلبه، محتفظاً بقطع نادرة وثمينة داخل محله الذي يزيد عمره على ثلاثة عقود، مثل أجهزة اللمبات التي انقرضت، وبعض الأجهزة القديمة الأخرى، ويقول "هذا المحل يحمل في ثناياه ذكريات أجيال متعددة من أبناء هذه المدينة وقراها".
ويعمل فوزان الحوارني منذ ما يزيد على أكثر من ثلاثة عقود، في مهنة تصليح الساعات القديمة والحديثة في محله الكائن في شارع الملك عبد الله الأول (العشاق) في وسط مدينة مادبا.
ووصف المهنة بالعالم الجميل، وبالوقت ذاته تحتاج إلى مثابرة وجهد وتركيز ودقة، وللمحافظة على مثل هذه المهن القديمة من الاندثار، يتطلب من المراكز والمعاهد تعليمها للأجيال الجديدة.
وفي المنطقة الشرقية، يقع محل إبراهيم الفرواتي لصناعة (الفروات)، الذي مارس هذه الحرفة منذ أكثر من أربعين عاما وما يزال يسعى لإبقائها حاضرة لأنها جزء من التراث، بحسب ما قال.
ويؤكد خياطو اللباس العربي للرجال والنساء، أهمية الحفاظ على هذا الموروث الذي تشتهر به مادبا وجوارها من خلال إدخالها منظومة المسارات السياحية والتراثية والمعارض والمهرجانات التي تقام في مادبا.
ومن جانبه، يشير رئيس جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث في مادبا سامر الطوال، إلى أهمية الحرف التقليدية والتراثية والحفاظ عليها من الانقراض، كإحدى مهام وأهداف الجمعية، ما أسهم في تشجيع الحرفيين على الاستمرار في المهنة، وإنعاش هذه الحرف التي شكلت جزءا مهما في حياة الناس على مدى السنين.
وبدوره، يؤكد مدير مديرية سياحة مادبا وائل الجعنيني، أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتماما بالغا للحرف اليدوية، وتدعمها من خلال إقامة المهرجانات والمعارض التي تقيمها سنويا، من أجل إبراز المنتج أمام السياح للاطلاع على أهم الحرف اليدوية التي تشتهر بها مادبا مثل: البساط ولوحات الفسيفساء، مشيرا إلى أن أغلب المواقع التي توجد فيها مشاغل الحرف اليدوية تدخل ضمن المسارات السياحية، كما تقوم الوزارة بإعطاء رخص لمشاغل الحرف التقليدية واليدوية كجزء من مهامها للحفاظ على هذه الحرف.

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