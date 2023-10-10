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في يومها العالمي.. الصحة النفسية مسؤولية الجميع لضمان الحق الإنساني

10/10/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






تتزايد الدعوات إلى أهمية الالتفات إلى "الصحة النفسية"، وذلك بالتزامن مع حلول شهر تشرين الأول (أكتوبر)، الذي يُخصص عالمياً للتوعية واتباع إجراءات حقيقية بالعلاج، ومواجهة تحدي ووصمة "المرض النفسي".
وتكثف الجهات المختصة جهودها للتوعية بقضايا الصحة النفسية، وتشهد هذه الفترة تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات والورش العلمية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وكيفية التعامل مع المشكلات، والخطوات اللازمة لضمان الحصول على الرعاية النفسية اللازمة.
وبحسب بيان منظمة الصحة العالمية للاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية 2023، فإن هذا اليوم بما يحمله من فعاليات ومعانٍ تعتبر "فرصة للأفراد والمجتمعات لنصرة جانب الصحة النفسية كحق عالمي من حقوق الإنسان من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع"، والترميز للاحتفاء به من خلال شعار يحوي على شريط أخضر اللون.
كما ترى منظمة الصحة العالمية أن من حق الجميع التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية يمكن بلوغه، وكذلك الحق في الحماية من المخاطر، والحصول على رعاية وذات نوعية جيدة، كون الصحة النفسية مهمة في حيوية ورفاهية المجتمعات، في حين تؤكد المنظمة أن "شخصا واحدا من كل ثمانية أشخاص في العالم يعيش في اعتلال من اعتلالات الصحة النفسية التي يمكن أن تؤثر على حياته وتزداد ما بين فئة المراهقين والشباب".
ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية، يتطلب، وقفة من قِبل كل من يُعنى بها. وفي الأردن، يواصل اختصاصيو الصحة النفسية جهودهم للتوعية بأهمية الصحة النفسية، وكيفية تعزيزها وتوفير الدعم والمساندة.
مستشار أول الطب النفسي، والمعني بالتثقيف النفسي في المجتمع العربي الدكتور وليد سرحان، يسعى ومنذ سنوات إلى إطلاق العديد من المبادرات التوعوية، وذلك لتفادي ما يمكن أن ينتج عنه إهمال الأمراض النفسية وغياب المتابعة أو المعالجة، وذلك من خلال القنوات التواصلية المتاحة، لذا كان له مساهمة في إطلاق أول مجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُعنى بهذا الأمر تحت مسمى "المبادرة العربية لمكافحة الوصمة الاجتماعية ضد المرض النفسي".
هذه المجموعة التي تضم الآلاف من المهتمين والمتابعين للصحة النفسية في العالم العربي، وفيها الكثير من المعلومات والفعاليات الإلكترونية الخاصة بالتوعية، ويدعو من خلالها سرحان إلى ضرورة مكافحة وصمة المرض النفسي، وتحسين فهم المجتمع للأمراض النفسية وتقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين يعانون منها، وذلك من خلال "التوعية عن طريق مشاركة المعلومات والمصادر للمساهمة في زيادة الوعي العام، والتحدث بصراحة عن وجود مشكلة نفسية إذا كان يعاني منها أي شخص حيث إن التحدث إلى الأصدقاء والعائلة يساعد بشكل كبير.
إلى ذلك، يدعو سرحان إلى ضرورة دعم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية والاستماع إليهم بعيدا عن الأحكام، والتثقيف بكل ما يتعلق بالصحة والأمراض النفسية، وتوجيه الآخرين نحو المصادر المناسبة للعلاج.
ومن الأمور المهمة التي من شأنها كذلك الحد من تلك الوصمة التي قد تقف عائقاً في طريق العلاج النفسي، هو اختيار المصطلحات المناسبة لوصف الحالة، كما يرى سرحان، وذلك من خلال تجنب استخدام مصطلحات سلبية أو مسيئة، والبحث عن دعم مهني كذلك، وعدم التردد في التحدث مع المختصين.
ويؤكد سرحان، الذي حرص على تدوين الكثير من المعلومات التوعوية والطبية من خلال المبادرة العربية، أن تذكير الأفراد في المجتمع بأهمية التفهم والدعم للصحة النفسية يمكن أن يسهم في تقليل الوصمة وتحسين حياة الأشخاص، داعياً كل من يعمل في القطاع الصحي النفسي إلى أن يكون فعالا في هذه الحملات عبر تحسين الرعاية والمشاركة في الحملات، والدعوة إلى التغيير.
ويشدد سرحان على أن "الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان، وعلى الأفراد أن يتمتعوا بحقهم بالرعاية النفسية اللازمة للحفاظ على صحتهم العقلية والعاطفية، وهذا المفهوم مدعوم دولياً من خلال مختلف الاتفاقيات والمعاهدات التي تؤكد أهمية حماية وتعزيز الصحة النفسية لجميع الأفراد".
ومن خلال مشاركتها في هذه الحملات التوعوية احتفاءً باليوم العالمي للصحة النفسية، تقول الاستشارية الأسرية والنفسية خولة السعايدة، إن التوعية بالصحة النفسية هو أمر في غاية الأهمية، وضروري بالجانبين الوقائي والعلاجي، تحديد بما يتعلق بالطفل، المراهق، المرأة، وحتى الموظفين في بيئة العمل.
ووفق السعايدة فإن شعار هذا العام الذي يتعلق بـ "حق الرعاية النفسية"، لتسليط الضوء على العديد من القضايا والالتفات لها، وفي الأردن، رغم الوعي نوعاً ما بالصحة النفسية، لكن نحتاج لالتفات أكبر لهذا الأمر على المستوى الفردي والمؤسسي، كأن يتم إدراجه ضمن مظلة التأمين الصحي للمرضى في القطاع الخاص، كون التكلفة في الأساس مرتفعة وتتطلب ذلك.
"حق الموظفين بالتمتع بظروف نفسية صحية في بيئة العمل"، هي كذلك من مهام التوعية الصحية، كما تبين السعايدة، سواء أكانت مؤسسات حكومية أو خاصة، وتوعية تلك المؤسسات بأهمية إقران الصحة النفسية بالعطاء في العمل، بالإضافة إلى توفير دعم نفسي للطلبة في المدارس.
كما من الأهمية بمكان أن يكون هنالك توعية على المستوى الفردي، لكي يدرك الشخص متى يكون بحاجة لرعاية نفسية تساعده على العلاج أو الوقاية، والتعرف على مؤشرات الخطر، سواء إن كانت المشكلة في الشخص نفسه أو أحد من محيطه وعائلته.
بعض الدول تعمد إلى الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية ليوم واحد، بينما يكون في دول أخرى لفترات طويلة، تستمر لأيام، ومن خلال مختلف الوسائل المتاحة، لرفع الوعي وتوجيه الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني إلى أهمية ذلك، بشتى الطرق، كما في سن قوانين معينة تتعلق بالرعاية النفسية، كما ترى السعايدة، كونها "حقا عالميا مهما كانت ظروفه ومكانه"، ونتمنى أن يكون هناك تأثير مباشر لرفع مستوى الصحة النفسية التي ترتبط بمختلف الفئات العمرية.

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