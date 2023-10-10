الملك يوجه بإرسال مساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

الملك يوجه بإرسال مساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة
التاريخ
10/10/2023 11:22:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الأشقاء المصريين.
كما وجه جلالته بتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.
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