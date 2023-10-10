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فلسطين وحروب منصات التواصل الاجتماعي

10/10/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي






في هذه الأثناء، وبينما يتم قصف المدنيين العزل في غزة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفي الوقت الذي تؤيد فيه كثير من الدول الغربية دولة الاحتلال، وتعطيها شيكًا على بياض من التأييد بغض النظر عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وقتل المدنيين العزل، ومخالفتها لما ينادي به الغرب في العلن، ويفعل في السر والعلن عكسه، فإن حروبا أخرى من نوع آخر تجري في العالم الافتراضي، يقودها مؤيدو القضية الفلسطينية ومناصروهم من جهة، ومؤيدو دولة الاحتلال ومناصروهم من جهة أخرى.
خلال عقود طويلة من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ابتداء من العام 1948، ولفترة قريبة، تسيدت الرواية الإسرائيلية لما يحصل وسائل الإعلام الغربية، نتيجة سيطرة الصهاينة ومؤيديهم على وسائل الإعلام الكبيرة في العالم، وعدم جرأة الوسائل التي لا تقع تحت سيطرتهم على نقل الرواية الحقيقية التي تجري على الأرض، ولكن ظهور منصات التواصل الاجتماعي بدأت تكسر احتكار الرواية الإسرائيلية، وراح العديد من الغربيين ممن يفكرون بطريقة مختلفة يعبرون عن أنفسهم اتجاه القضية الفلسطينية بحرية، بعد أن كانت وسائل الإعلام التقليدية ترفض أي رواية مختلفة، إضافة إلى أن العرب والـمسلمين – خاصة الناطقين باللغة الإنجليزية، وغيرها من اللغات الغربية-، باتوا يعلقون على الأحداث، وينقلون الصور، والفيديوهات لما يحصل داخل فلسطين، مما شكل صدمة للعقلية الغربية المغيبة عما يحصل في أرض الواقع.
وهذا الأمر أثر على بعض منظمات الـمجتمع المدني في الغرب، بل وأحيانًا على الحكومات، رغم أن الدول الكبيرة ما زالت تؤيد دولة الاحتلال في كل أعمالها ومنها ما يخالف المواثيق الدولية، والأخلاقية، فإن الأمر يختلف بين الناس، والنخب الثقافية والاجتماعية والنقابية، ويبدو أن الأيام لا تسير في صالح الاحتلال في هذا الـمجال، رغم تحيز منصات مثل الفيس بوك مع الـمحتوى الإسرائيلي، وحجبها الـمحتوى المؤيد لفلسطين في غالب الأحيان.
وسأعطي بعض الدلائل هنا على هذه التغيرات، التي لا تخلو من تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي، وهي كلها على سبيل الـمثال لا الحصر. جاء في الأخبار أن أعضاء جمعية الأنثروبولوجيا الأميركية التي يبلغ عددهم 12 ألفاً قد صوتوا بنسبة 71 % دعمًا لمقاطعة الجامعات الإسرائيلية لتورطها العميق بنظام الاحتلال والأبارتهايد، حسب ما جاء في الخبر.
وفي خبر آخر فإن الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا تدين إسرائيل كدولة فصل عنصري (أبارتهايد)، وإذا استعرضنا موقع حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) حول مؤشرات تأثيرات هذه الحركة حتى منتصف عام (2023)، فقد وضعت الحركة 18 مؤشرًا على انتصاراتها ضد دولة الاحتلال، ومنها ما يشير مباشرة إلى تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي، مثل إلغاء الفنان ((الحائز على جائزة ((جرامي)) وجائزة ((بريت))، سام سميث، عرضه الذي كان من المقرر عقده في تل أبيب بعد ضغوط آلاف النشطاء والناشطات من حول العالم)) وقد جاءت هذه الضغوطات من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وفي الخبر نفسه، تمت الإشارة إلى إعلان ((الاتحاد الكندي للموظفين العموميين (CUPE Manitoba)، الذي يمثل 37,000 عامل/ة، دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) لإنهاء الأبارتهايد الإسرائيلي والجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني)).
رغم الاتهامات الكثيرة التي تطال بعض منصات التواصل الاجتماعي حول الانحياز للمحتوى الإسرائيلي، وحذف أو حظر الـمحتوى الذي يظهر جرائم دولة الاحتلال، فإن الكثافة في تأييد القضية الفلسطينية، قلل نوعًا ما من تأثير هذا الانحياز، وتشكل قضية الشيخ جراح، نقطة تحول عميقة أثبتت هذا الأمر، فقد تمكن ملايين الشباب والفتيات في العالم الإسلامي من هزيمة دولة الاحتلال رقميًا، من خلال حملات شرسة تظهر انتهاكاته لحقوق الإنسان، وتم ابتكار وسيلة التنقيط (وضع نقاط بين الحروف في الكلمات التي تحظرها الخوارزميات)، وبهذه الطريقة البدائية البسيطة تمت هزيمة وخداع الذكاء الاصطناعي في هذه المنصات، وتعليمه أن أخلاقيات الإعلام تفرض على هذه المنصات الحيادية، والموضوعية، ونقل الأخبار ومشاعر الناس كما هي دون التحيز لأي طرف.
على مدى التاريخ لم تنتصر دولة محتلة حتى النهاية، ولن يبقى الاحتلال لأن صمود الشعب العربي الفلسطيني فاق كل التوقعات، وكما قال الـملك محذرًا، فإن الـمنطقة لن تنعم بالسلام في ظل غياب حل عادل للقضية الفلسطينية.
إن توقفت الحرب في فلسطين على الأرض، فإن حروب منصات التواصل الاجتماعي لن تنتهي، والوقت ليس في صالح الاحتلال الإسرائيلي، لأن سيطرت مؤيديه على الإعلام الغربي قلت، ولأن تعامل الناس مع وسائل الإعلام التقليدية تغيرت، ولم يعد من الـممكن تغطية الشمس بغربال، إلا في عقول من اعتاد على سرقة أراضي الآخرين، ومحاولة اغتصاب حريتهم.

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