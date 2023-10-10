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البرلمانات الطلابية.. هل تسهم بتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار لدى الطلبة؟

10/10/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - على أعتاب تقدم طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصفوف الخامس حتى الثاني عشر (التوجيهي) في 24 تشرين الأول الحالي لانتخابات المجالس البرلمانية الطلابية، أكد خبراء تربويون أهمية مشاركة الطلبة في هذه الانتخابات؛ لتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء واحترام الرأي الآخر، فضلا عن تعزيز دورهم في المشاركة الفاعلة وتحمل المسؤولية وإدارة المواقف المختلفة، وتنمية وتطوير مدرستهم ومجتمعهم.
واعتبروا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن ربط المعرفة بالحياة تعد واحدا من أهم أهداف التربية والتعليم، لافتين إلى أن البرلمان الطلابي يسهم في عملية النمو الشامل للطلبة من خلال إشراكهم في أنشطة عملية ترتبط بعمليات التعلم والتعليم والممارسات اليومية في المدرسة بما يعكس صور دور المدرسة في إعداد الطلبة للحياة.
عطفا على ذلك، قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور فيصل الهواري إن طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصف الخامس حتى الثاني عشر (التوجيهي) سينتخبون في 24 الشهر الحالي مجالسهم البرلمانية الطلابية.
وأضاف الهواري لـ"الغد" أن أكثر من مليون طالب وطالبة من 3300 مدرسة سيشاركون بالانتخابات.
وأكد أن الوزارة تسعى عبر هذه المجالس إلى إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة، وتعزيز روح الانتماء للوطن، علاوة على تنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش.
وأشار إلى أن "التربية" تعول بشكل كبير على مجالس الطلبة المنتخبة في المدارس للمساهمة في تعزيز التشاركية في العملية التربوية بالتعاون مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي.
كما وتعول أيضا، بحسب الهواري، على المساهمة في الارتقاء بالعملية التربوية من خلال المشاركة في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشتها، والمساهمة في عملية الضبط الذاتي ومعالجة السلوكيات غير المرغوب فيها.
وأوضح أن المجلس يتولى إجراء أبحاث ودراسات وإعداد وتقارير طلابية حول قضايا عامة تهم المدرسة والمجتمع المحلي، وتحديد المشكلات وطرح حلول لها.
إلى ذلك، قال الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة إن أحد أهم أهداف التربية والتعليم اليوم وهو ربط المعرفة بالحياة والممارسات الواقعية التي تعكس الواقع الذي يعيشه الطلبة في كافة الجوانب، ومنها الجانب المتعلق بالممارسات الديمقراطية والتتمية السياسية.
وأضاف النوايسة أن وزارة التربية والتعليم تهدف من وراء فكرة برلمانات الطلبة كنشاط لا منهجي، إلى تفعيل الممارسات الديمقراطية وربط الطلبة بالواقع التعليمي في جانب التربية الوطنية والمدنية، كما تهدف المجالس البرلمانية إلى إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة.
كما يساهم خوض تجربة البرلمان الطلابي، بتعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش، فضلا عن توثيق الروابط بين المدرسة والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، وفق النوايسة.
وتابع أن الانتخابات البرلمانية الطلابية تلعب دورا رئيسيا وفاعلا في تعزيز الحياة والممارسة الديمقراطية بين الطلبة والمحيط الذي يعيشون فيه، والبرلمان المدرسي هو جسم طلابي يحاكي البرلمان الحقيقي من حيث إجراء الانتخابات لاختيار أعضائه عبر انتخابات حرة مباشرة، إضافة إلى معرفة طموحات وتطلعات الطلبة وتهيئتهم للمستقبل.
وأوضح أن البرلمان يسهم في عملية النمو الشامل للطلبة من خلال إشراكه في أنشطة عملية ترتبط بعمليات التعلم والتعليم والممارسات اليومية في المدرسة، بما يعكس دور المدرسة في إعداد الطلبة للحياة، إذ يسهم في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشة القضايا التي تتعلق باستراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم، والوقوف على اقتراحات وحاجات الطلبة، وكذلك تحسين آليات التواصل والاتصال معهم.
فضلا عن المشاركة في وضع اللوائح التنظيمية المدرسية، والمساهمة في عملية الضبط الذاتي والمساعدة في معالجة السلوكيات غير المرغوب فيها، والمساهمة في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي بين صفوف الطلبة، وذلك من خلال تنظيم حملات التوعية والندوات والمحاضرات وتنظيم الرحلات المدرسية، إضافة إلى تنظيم أنشطة تساهم في رفع الوعي بين الطلبة والمجتمع المحلي حول مفاهيم ومصطلحات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بحسبه.
وأضاف النوايسة: "وفي الجانب الديمقراطي والحياة السياسية يسهم البرلمان في صقل مهارات الطلبة ويطور من قدراتهم في ممارسة حرية الرأي المسؤولة، والاختيار بناء على الكفاءة، ويرسخ المفاهيم السياسية المرتبطة بالمنهاج التربوي لهم، وكل ذلك يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على صنع القرارات واتخاذها ضمن سياق ديمقراطي يؤمن بحرية التعبير والرأي والرأي الآخر".
وشاركه الرأي مدير عام مدارس الرأي وكينغستون الدكتور محمد أبو عمارة، الذي رأى أن البرلمانات الطلابية تعد أولى خطوات تدريب الطلبة على الممارسات الديمقراطية لاسيما وان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تؤكد دوما على الدور الفاعل للشباب للانخراط في الحياة السياسية.
وقال أبو عمارة إن هذه الانتخابات، على بساطتها، لكنها تشكل اللبنة الأولى لتأسيس الطلبة على مفهوم الديمقراطية ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، وتعزز لديهم مفهوم الاستقلالية وتنمية قدراتهم في التعبير عن أنفسهم بشكل حضاري.
وأضاف أن مشاركة الطلبة بهذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة كونها تعد جيلا قياديا قادرا على القيادة والتخطيط واتخاذ القرارات، وتكسبه مهارات حياتية كإتقان فن الحوار والإقناع وتقبل الرأي الآخر، وتطور مهاراته في البحث والكتابة والخطابة العامة وحل المشكلات، كما تشكل طريقة مثالية للطلبة، لتحدي أنفسهم وتحسين مهاراتهم المهنية والتواصلية والمعرفية.
بدوره، رأى الخبير التربوي فيصل أبو تايه أن وزارة التربية والتعليم تحرص سنويا على إجراء هذه الانتخابات، تأكيداً منها على مواصلة النهج الديمقراطي، بهدف تنمية مهارات الطلبة السياسية، لافتا إلى أن توعية الطالب وتنمية ثقافته السياسية أصبحت ضرورة ملحة في دولة ديمقراطية كالأردن تؤمن بالقيم الديمقراطية.
وأضاف أبو تايه أن الانتخابات تتم وفق إجراءات تستند إلى تعليمات المجالس البرلمانية في المدارس الحكومية والخاصة رقم "8" لسنة 2010، موضحا أن "المدرسة" واحدة من أهم المؤسسات التي تسهم بدرجة مهمة في توفر البيئة المناسبة للوعي، بل تكاد تكون الحاضنة الأكبر لمفاهيم التفاعل والصقل لدى الطلبة خصوصا في مسار التحديث السياسي، الذي يشكل الشباب فيه ركيزة أساسية، باعتبارهم محور التغيير الإيجابي، ونراهن كثيرا عليهم في إنجاحه.
وبين أن الوزارة تسعى من خلال ذلك الى التعبير عن سياسة تربوية ديمقراطية ترقى إلى إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ليمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط، وإدارة المواقف المختلفة، إضافة إلى تعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء، فضلا عن تعزيز الثقافة السياسية، وقيم التسامح والتعايش، في سياق عملية نقية هدفها تعزيز دور الطلبة وتعويدهم على التشارك في الحياة.
ولفت الى أن أجواء المشاركات الديمقراطية للطلبة في ذلك اليوم، ما هو إلا نموذج مصغر شبيه بنظام انتخابات مجلس النواب الأردني، ما يساعد إلى حد كبير، في زيادة وعي الطالب داخل محيط بيئته المدرسية التي تتمثل في تأكيد حقوق الطلاب داخل المدرسة في إطار الإجراءات التربوية، وتوسيع مدارك دائرة التعارف والخبرات بين أعضاء البرلمان المدرسي، وخلق مساحة من الإبداع والابتكار في توجهاتهم السياسية.

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