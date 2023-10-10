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الأردن يشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

10/10/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد بناء على طلب من دولة فلسطين، بهدف بحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في بيان صحفي، إن هذه الدورة غير العادية للمجلس ستعقد برئاسة المغرب، الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري للجامعة العربية.
وكانت دولة فلسطين قدمت الأحد الماضي، مذكرة رسمية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن، لبحث التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، غاراته الجوية العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مخلفا المزيد من الضحايا والدمار في البنى التحتية والمنشآت الحيوية.
ويهدف الاجتماع إلى التشاور والتنسيق بشأن التصاعد الخطير للأوضاع في غزة واستمرار الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين، وبحث وسبل وقف هذا التصعيد الخطير، فضلا عن التنسيق بين الدول العربية للتصدي للأزمة في غزة وضمان وحدة الصوت العربي في المحافل الدولية، والبحث عن سبل التعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف الهجمات على المدنيين في غزة.
وعلى مدى الأيام الماضية، أجرى الصفدي اتصالات مكثفة مع نظراء إقليميين ودوليين، لبحث إطلاق تحرك دولي فوري لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال، فضلا عن وقف جميع الإجراءات التي تؤجج التوتر وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أكدت في بيان السبت الماضي، ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وحذرت من الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، خصوصا في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

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