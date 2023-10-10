Wednesday, 11 October 2023 08:38 GMT

غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900

10/10/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 900 شهيد وإصابة 4500 آخرين.

يأتي ذلك، في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يستهدف المباني السكنية والمساجد التي تضم المدنيين.

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