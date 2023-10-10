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بايدن: مستعدون لنقل أي أصول عسكرية أميركية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر

10/10/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة من البيت الأبيض حول العدوان الإسرائيلي على غزة، إن أميركا مستعدة "لنقل أي أصول عسكرية أميركية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر".
وذكر الرئيس الأميركي، أنه سيطلب من الكونغرس "اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل".
وأشار إلى أن "أميركا عززت مواقعها في الشرق الأوسط للردع".

وتابع بايدن أن حركة حماس "قتلت 14 أميركيا،" و"اعتقلت أميركيين آخرين" خلال هجومها على المستوطنات.

واعتبر بايدن على حد قوله أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان "شرا مطلقا". - العربية

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