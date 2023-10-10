بايدن: مستعدون لنقل أي أصول عسكرية أميركية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة من البيت الأبيض حول العدوان الإسرائيلي على غزة، إن أميركا مستعدة "لنقل أي أصول عسكرية أميركية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر".
وذكر الرئيس الأميركي، أنه سيطلب من الكونغرس "اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل".
وأشار إلى أن "أميركا عززت مواقعها في الشرق الأوسط للردع".
وتابع بايدن أن حركة حماس "قتلت 14 أميركيا،" و"اعتقلت أميركيين آخرين" خلال هجومها على المستوطنات.
واعتبر بايدن على حد قوله أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان "شرا مطلقا". - العربية
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