الدفاع المدني بغزة: عاجزون عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة

الدفاع المدني بغزة: عاجزون عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة
التاريخ
10/10/2023 11:22:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الدفاع المدني في غزة إن أعدادا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال في القطاع.
وأضاف قائلا : "ليست لدينا آليات ثقيلة كافية لإخراج العالقين تحت الأنقاض ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا".
وأكد على أن الطواقم عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة في القطاع.
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