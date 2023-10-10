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الدفاع المدني بغزة: عاجزون عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة

10/10/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الدفاع المدني في غزة إن أعدادا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال في القطاع.

وأضاف قائلا : "ليست لدينا آليات ثقيلة كافية لإخراج العالقين تحت الأنقاض ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا".

وأكد على أن الطواقم عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة في القطاع.

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