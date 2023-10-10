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القدس: شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سلوان

10/10/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر محلية بأن شابين استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وهما: عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة، واستهدافها للمواطنين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ونصب الحواجز العسكرية. وفا

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