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بالقنابل الفسفورية: الاحتلال يرتكب مجزرة في حي الكرامة بغزة

10/10/2023 11:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات والقنابل الفسفورية المتواصلة حسب وزارة الداخلية في غزة.

وأسفر القصف عن عشرات الشهداء والجرحى، فيما أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن أعدادا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها في عدة مناطق من قطاع غزة منذ الليلة الماضية.

وفي السياق نفسه فإن طواقم الدفاع المدني ذكرت أنها عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة، وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض، ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير. وكالات

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