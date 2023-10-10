بالقنابل الفسفورية: الاحتلال يرتكب مجزرة في حي الكرامة بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات والقنابل الفسفورية المتواصلة حسب وزارة الداخلية في غزة.
وأسفر القصف عن عشرات الشهداء والجرحى، فيما أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن أعدادا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها في عدة مناطق من قطاع غزة منذ الليلة الماضية.
وفي السياق نفسه فإن طواقم الدفاع المدني ذكرت أنها عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة، وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض، ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير. وكالات
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