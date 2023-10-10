مشروع قانون أميركي لدعم القبة الحديدية في إسرائيل بمبلغ ضخم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم المشرعون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من الحزبين لتخصيص ملياري دولار لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية".
وحسبما ذكرت وسائل إعلام، فإنه يتوقع أن يحظى هذا الإجراء بدعم واسع النطاق.
وقال النائب الديمقراطي براد شنايدر إن المبادرة "ستضمن حصول إسرائيل على الموارد التي تحتاجها لهزيمة حماس وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين الأبرياء".
ومن الممكن أن يتخذ مجلس النواب هذا الإجراء حتى قبل اختيار رئيس جديد، في حال سمح المشرعون للرئيس المؤقت الحالي، باتريك ماكهنري، بتحريك التشريع. وكالات
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