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مشروع قانون أميركي لدعم القبة الحديدية في إسرائيل بمبلغ ضخم

10/10/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم المشرعون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من الحزبين لتخصيص ملياري دولار لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية".

وحسبما ذكرت وسائل إعلام، فإنه يتوقع أن يحظى هذا الإجراء بدعم واسع النطاق.

وقال النائب الديمقراطي براد شنايدر إن المبادرة "ستضمن حصول إسرائيل على الموارد التي تحتاجها لهزيمة حماس وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين الأبرياء".

ومن الممكن أن يتخذ مجلس النواب هذا الإجراء حتى قبل اختيار رئيس جديد، في حال سمح المشرعون للرئيس المؤقت الحالي، باتريك ماكهنري، بتحريك التشريع. وكالات

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