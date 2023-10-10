ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 قتيل

ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 قتيل
التاريخ
10/10/2023 11:22:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية حول أحدث التقديرات نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة حماس وصل إلى 1200 شخص.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، نقلا عن المسؤولين الذين لم تسمهم ، أن أكثر من 200 إسرائيلي آخرين يعتقد أنهم محتجزون في قطاع غزة. وكالات
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