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ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 قتيل

10/10/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية حول أحدث التقديرات نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة حماس وصل إلى 1200 شخص.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، نقلا عن المسؤولين الذين لم تسمهم ، أن أكثر من 200 إسرائيلي آخرين يعتقد أنهم محتجزون في قطاع غزة. وكالات

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