الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على عناصرها بالخطأ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب عنصران من قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، جراء "نيران صديقة" على يد زملائهم في أشدود (جنوب).
وتحدثت القناة "12" الإسرائيلية عن "مصابين بحالة حرجة وخطيرة جراء نيران صديقة في أشدود".
من جانبه، قال موقع "أشدود نت" المحلي: "أدى بلاغ عن مشتبه بهم (مسلحين فلسطينيين) إلى تبادل إطلاق نار جنوب أشدود قبل قليل".
وأضاف الموقع: "لكن تبين في النهاية أن الأمر كان خطأ في التشخيص. ونتيجة تبادل إطلاق النار أصيب شخصان وحالتهما خطيرة".
وهذه هي المرة الثانية في أشدود التي تطلق فيها قوات إسرائيلية النار على إسرائيليين منذ بدء المعارك فجر السبت. وكالات
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