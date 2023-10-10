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الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على عناصرها بالخطأ

10/10/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب عنصران من قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، جراء "نيران صديقة" على يد زملائهم في أشدود (جنوب).

وتحدثت القناة "12" الإسرائيلية عن "مصابين بحالة حرجة وخطيرة جراء نيران صديقة في أشدود".

من جانبه، قال موقع "أشدود نت" المحلي: "أدى بلاغ عن مشتبه بهم (مسلحين فلسطينيين) إلى تبادل إطلاق نار جنوب أشدود قبل قليل".

وأضاف الموقع: "لكن تبين في النهاية أن الأمر كان خطأ في التشخيص. ونتيجة تبادل إطلاق النار أصيب شخصان وحالتهما خطيرة".

وهذه هي المرة الثانية في أشدود التي تطلق فيها قوات إسرائيلية النار على إسرائيليين منذ بدء المعارك فجر السبت. وكالات

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