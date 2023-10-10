إسرائيل توجه رسالة هامة لإيران وخامنئي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت الصفحة الرسمية للحكومة الإسرائيلية تدوينة مقتضبة على صفحتها الرسمية بمنصة "X" وجهت من خلالها رسالة لإيران وللمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وقالت في النص الذي أرفقته بصورة وتدوينة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "من السهل أن تكون شجاعا عندما تختبئ خلف لوحة مفاتيح".
وأضافت: "ستندم أنت وأصدقاؤك في حماس على تصرفاتك الهمجية قريبا".
وفي تدوينته على صفحته على منصة "X" قال خامنئي: "يريد النظام الصهيوني تبرير القتل الجماعي للشعب في غزة بمحاولة إظهار نفسه كضحية".
وأضاف "يجب أن يعلم رؤساء نظام المغتصب أن الاستجابة لهذه الفظائع ستكون صفعة أثقل لوجوههم البشعة". وكالات
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