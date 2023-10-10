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إسرائيل توجه رسالة هامة لإيران وخامنئي

10/10/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت الصفحة الرسمية للحكومة الإسرائيلية تدوينة مقتضبة على صفحتها الرسمية بمنصة "X" وجهت من خلالها رسالة لإيران وللمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقالت في النص الذي أرفقته بصورة وتدوينة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "من السهل أن تكون شجاعا عندما تختبئ خلف لوحة مفاتيح".

وأضافت: "ستندم أنت وأصدقاؤك في حماس على تصرفاتك الهمجية قريبا".

وفي تدوينته على صفحته على منصة "X" قال خامنئي: "يريد النظام الصهيوني تبرير القتل الجماعي للشعب في غزة بمحاولة إظهار نفسه كضحية".

وأضاف "يجب أن يعلم رؤساء نظام المغتصب أن الاستجابة لهذه الفظائع ستكون صفعة أثقل لوجوههم البشعة". وكالات



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