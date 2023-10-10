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زلزال قوي يفوق 6 درجات يهز أفغانستان

10/10/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته 6.3 درجات هز شمال غرب أفغانستان اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وكالات

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