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فلسطين تطالب بممرات آمنة لإدخال الإمدادات إلى غزة

10/10/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، بممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية لقطاع غزة، محذرا من "كارثة إنسانية" تتهدد سكان القطاع.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب اشتية، عقب ترؤسه بمكتبه في رام الله اجتماعا لـ"خلية المتابعة الحكومية لتداعيات العدوان المتواصل على غزة".

وقال اشتية: "نطالب بممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية"، مشيرا إلى "اتصالات مكثفة" يجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية".

ودعا "الدول الشقيقة والصديقة لتكثيف جهودها لوقف العدوان المتواصل على أهلنا غزة، والذي خلف حتى الآن مئات الشهداء وآلاف المصابين، ومتسببا بإبادة عائلات بأكملها على الهواء مباشرة".

ونقل البيان عن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تأكيدها على "وجود نقص حاد تعانيه المستشفيات في القطاع بالمستلزمات والكوادر الطبية والصحية، مطالبة "بضرورة توفيرها بصورة عاجلة لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت؛ معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ".

وتناول الاجتماع انقطاع الكهرباء عن جميع مرافق الحياة في القطاع، وكذلك توقف محطات تحلية المياه والصرف الصحي عن العمل، "ما يهدد بكارثة إنسانية توجب تحركا دوليا عاجلا لإعادة خدمات الكهرباء والماء على نحو عاجل"، وفق البيان .وكالات

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