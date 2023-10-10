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ما الذي تسعى دولة الاحتلال لتحقيقه؟

10/10/2023 11:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






مع أن قيادة الكيان الصهيوني المحتل لم تفق بعد من الصدمة التي أصيبت بها، إلا أنها تواصل تنفيذ إجرامها بطرق لا يمكن وصفها بأنها حرب. فللحروب - كما يؤكد الخبراء العسكريون- أسس وضوابط، ولها أهداف معلنة، يجري الكشف عن بعض ما تحقق منها، أو أي من نتائجها.
فكل ما يمارسه الكيان هو التدمير للمواقع المدنية في قطاع غزة، لدرجة وصفتها تقارير إخبارية وأخرى لمحللين عسكريين أن الناطقين باسمها لم يكشفوا عن أي هدف يمكن وصفه بـ"العسكري". أو بعلاقته المباشرة بحركة حماس، أو بما حدث في غلاف غزة.
واللافت هنا، ما أكدته تلك التقارير أن الأهداف التي دمّرت وتم تحويلها إلى ركام كلها مدنية وتعود إلى أشخاص لا علاقة لهم بحركة حماس، وتشمل العديد من المنازل والعمارات والبنى التحتية يمتد بعضها على مساحة كيلومتر مربع تقريبا لكل هدف إضافة إلى المساجد والمدارس، حيث أتى القصف الذي تعرضت له عليها بشكل كامل وحولها إلى أكوام من الركام. ما يعني أنها تمارس سياسة الأرض المحروقة وأنها تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير عملية الانتقام من حركة حماس.
وبالتوازي، فإن دولة الاحتلال تمارس ما اعتادت عليه في مثل تلك الأوضاع، إذ تحاول تجيير ما حدث إلى عمليات ابتزاز، بدأتها بحوارات نتياهو مع الرئيس الأميركي بايدن، الذي أغدق عليه بالمساعدات وقال إنها" في الطريق إلى تل أبيب".
والأخطر في ذلك كله ما كشف عنه نتنياهو من أنه أخذ الضوء الأخضر من بايدن والعديد من قيادات العالم بفعل أي شيء تحت ذريعة الحماية من حركة حماس. وتصريحات بايدن بأن نتنياهو سيكون مضطرا لفعل أشياء صعبة قال عنها نتنياهو لاحقا أنها ستغير وجه الشرق الأوسط.
كل ذلك، يضاف إلى الرسائل العسكرية التي يوجهها جيش الاحتلال في كل يوم، تقريبا، والتي تؤشر على قرب إطلاق عملية برية في قطاع غزة، وتتحدث عن التدمير الشامل، وتنصح سكان غزة بالرحيل إلى مصر، وسكان إسرائيل بالاستعداد لدخول الملاجئ وتوفير مستلزمات العيش فيها لمدة 72 ساعة، وما يتسرب من معلومات عن مخططات تستهدف المسجد الأقصى، وتمارس التحرش بإيران وجنوب لبنان، وتواصل استهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومعظمها مؤشرات على أن إسرائيل وقياداتها المتطرفة لن تترك هذه الفرصة، وأنها قد تعمل على استغلال الظروف لتحقيق بعض من مشاريعها العدوانية التي لم تكن لتخفيها في أي لحظة.
فمن غير المستبعد أن تكون إسرائيل تفكر في العمل على دفع سكان غزة بالهروب إلى مصر، أو أن تدرس تهجير فلسطينيين من الضفة الغربية إلى أي مكان، وتهجير العرب داخل المناطق المحتلة عام 1948 إلى الضفة الغربية، والتفكير بمشاريع تستهدف المسجد الأقصى، وأخرى قد تستهدف دول الجوار.
وفي سيناريوهات مجنونة لكنها غير مستبعدة أن تعيد احتلال الضفة الغربية، واحتلال قطاع غزة، وإنهاء السلطة الفلسطينية.
لكنها بذلك كله، أو بأي مغامرة من تلك المغامرات المجنونة ستكون قد عمقت الأزمة، وزادت من حدة النقمة الفلسطينية والعربية. وتكشف أنها لم تأخذ العبرة مما حدث، ولم تأخذ بالاعتبار أن ممارساتها ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم كانت السبب في الوصول إلى تلك الحالة، وأن من استطاع التخطيط والتنفيذ لعملية طوفان الأقصى التي أربكت جيشها وأكدت أنها قادرة على قهره قادر على فعل ما هو أكثر من ذلك. وأنها تكون قد حكمت بوأد عمليات التطبيع، كما حكمت على نفسها بأن تظل مرفوضة وأنها لن تعرف الأمن والاستقرار تحت قيادة التطرف والقتل والتدمير على رأس الحكومة هناك والتي ترى أن استمرار ذلك النهج كفيل بالحفاظ على المكاسب الشخصية لأعضائها.
وللتأكيد فقد جربت إسرائيل كل تلك الممارسات، حيث اضطرت إلى الانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد، وجربت عمليات التدمير للعديد من الأبراج السكنية في القطاع، واعتقلت وقتلت الآلاف من المقاومين في الضفة الغربية والقطاع، وحاولت توسيع نطاق احتلالها عند دول الجوار، لكنها أخفقت في كل ذلك، ولم تفلح في الحد من بطولات المقاومة. وآخرها عملية طوفان الأقصى.
فكل المؤشرات تدل على أن الأيام المقبلة قد تكون عامرة بالمغامرات الإسرائيلية التي تنسجم مع الفكر المتطرف لحكومة نتنياهو بدعم أميركي مباشر وبصمت من قبل دول العالم بما في ذلك المحيط العربي.

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