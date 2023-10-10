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الحرب في غزة وحولها

10/10/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ما يحدث من حرب في غزة وما حولها غير مسبوق منذ العام 1973. ستغير الأحداث الجارية قواعد العمل السياسي والأمني والعسكري في الصراع الدائر.
إسرائيل أخفقت بكل المقاييس العسكرية والأمنية، فقد جاءت العملية التي قامت بها حماس كمفاجأة كاملة لم تستطع الآلة العسكرية الإسرائيلية التنبؤ بها أو التعامل معها. القصة ليست انتصارا عسكريا على إسرائيل، فهذا أمر بعيد المنال، ولكن مجرد حدوث العملية، وبحجم الخسائر التي تمت بشريا وماديا، رتب كلفا على إسرائيل غير مسبوقة، وأدخلتها في دوامة سياسية داخلية، وأضرت بشكل كبير بمعادلات الردع القائمة والقادمة.
عسكريا وأمنيا، الاختراق بحد ذاته استوقف الجميع، وحجم القتل كبير فالأعداد بالآلاف، والجديد عدد الأسرى الكبير الذي ما يزال للآن عاملا حاسما في أي ردة فعل من قبل إسرائيل. لا مقارنة بين نوعية وحجم القوى العسكرية بين الطرفين، لكن ليس هكذا ينظر للأمور ولا بهذا الشكل تقيم معادلات الردع. القبة الحديدة أخفقت، وباتت أضحوكة في الإعلام الإسرائيلي، والقوة العسكرية الكبيرة لإسرائيل لم توقف اختراقات قوات حماس فهي مصنعة لمواجهة الجيوش بالدرجة الأولى وليس قوات مليشيات.
سياسيا ثمة الكثير من الأسئلة التي لم تحسم بعد، أولها وأهمها، لماذا علقت حماس الهدنة غير المعلنة مع إسرائيل، ولماذا في هذا التوقيت بالذات جاءت العملية؟ هل تضحي حماس بمصداقيتها مع الجانب المصري وهي الوسيط الأساسي بالهدنة؟
وهل قرار العملية حمساوي بحت أم ثمة داعمون إقليميون وافقوا أو طلبوا أو أعطوا ضوءا أخضر للعملية؟ هذه أسئلة سياسية غير محسومة، ما هو محسوم وإن كان لا يتم الحديث عنه الآن بسبب كبر ما يحدث، أن استمرار الاستفزاز في القدس ووصوله لحدود غير مسبوقة قد أفضى لحالة من الغليان.
هذا ما حذرت منه دول عديدة ومنها الأردن، إن اللعب في ملف القدس على طريقة بن غفير لعب خطير بالنار، لأن هذا بالفعل يؤذي مشاعر مئات الملايين من المسلمين، ولا أحد كائن من كان يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه هذه الاستفزازات.
نتنياهو دعا على خجل المعارضة لتنضم لحكومة موسعة، كون إسرائيل أعلنت رسميا حالة الحرب، وهذا من شأنه أن يوقف استفزازات بن غفير وغيره، لكن غير واضح للآن إذا ما كان هذا سيحدث أم لا.
الأعصاب العالمية مشدودة، ومعظم المواقف الدولية والإقليمية متوقعة، وإسرائيل ليست في وضع يسمح بالحديث معها سياسيا، لكن ما يجب أن يقال وقيل مرارا في السابق، إن هذه الدوامة من المواجهات سوف تستمر ما دام هناك ظلم واستفزاز وانتهاك للحقوق، وإعلان من وزراء عاملين في الحكومة الإسرائيلية أن الفلسطينيين لا يستحقون الحياة، وأن لا دولة ولا أرض لهم فهذه الأرض لشعب الله المختار.
الجيرة الجيدة من دولة فلسطينية قادرة ومتمكنة هو ما سيجلب الأمن للفلسطينيين ولإسرائيل وهذا كلام عاقل ومنطقي لكنه بالطبع لا يروق للحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

MENAFN10102023000072011014ID1107222413

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