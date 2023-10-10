Wednesday, 11 October 2023 08:37 GMT

أنبوب نفط البصرة العقبة للواجهة مجددا

10/10/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- أعاد تصريح لعضو مجلس النواب العراقي سعاد المالكي الذي أكدت فيه أن "لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس النواب العراقي ستقوم وبجدية بتفعيل مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة المتوقف منذ عام 2013"، الآمال بأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعلية تنقل المشروع من دائرة الحديث عن أهميته إلى بدء التنفيذ الفعلي.
المالكي ورغم أنها لم تحدد موعدا للتحرك الجاد بهذا الخصوص، إلا أنها أكدت "وجود مصلحة كبيرة سياسية واستثمارية وقيمة مضافة للجانبين الأردني والعراقي وأن من مصلحة العراق تفعيل المشروع"، قائلة "نحاول بالحكومة الحالية فتح كافة القنوات السياسية مع الأشقاء بالأردن".
تصريحات المالكي التي أدلت بها خلال لقاء جمع وفدا اقتصاديا استثماريا نيابيا عراقيا مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤخرا، اعتبرت لدى الجانب الأردني بـ "المهمة" وفرصة لإعادة إحياء هذا الملف خاصة بوجود أعضاء من مجلس النواب العراقي والذي لهم تأثير كبير في هذا الشأن.
أنبوب النفط العراقي- الأردني، هو مشروع متوقف منذ عام 2013، وتم إعادة طرحه من قبل الجانبين الأردني والعراقي في عام 2019، بيد أن ظروف جائحة كورونا أوقف المضي بتنفيذه.
الأردن يأمل المضي قدما في تنفيذ المشروع وهو أنبوب نفط يمتد من محافظة البصرة الواقعة جنوب العراق إلى مدينة العقبة، ويمتد لمسافة مقدارها 1700 كلم، عبر مرحلتين: الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية: تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي دول العالم.
ويهدف المشروع إلى نقل النفط الخام المستخرج من حقول محافظة البصرة إلى ميناء العقبة بكلفة اجمالية أولية قدرت بـ 18 مليار دولار، لتعود وزارة النفط العراقية في عام 2022 وتؤكد أن الكلفة التقديرية للخط حددت بـ 8.5 مليار دولا وبطاقة تصديرية تصل إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشؤون الاستثمار في شركة تطوير العقبة المهندس محمد الدردساوي الذي حضر اللقاء أن سلطة العقبة ومن خلال شركة تطوير العقبة وبتوجيه من رئاسة الوزراء قامت سابقا بتخصيص موقع للميناء لتصدير النفط العراقي وتم إعداد مخطط شمولي وحجز موقع لتصدير النفط بقدرة تصل إلى مليون برميل يوميا آنذاك، بالإضافة إلى موقع تخزين بسعة 10 ملايين برميل إلى جانب حجز مسارات وخطوط بالكامل، والتفكير بإنشاء مصفاة بترول مشتركة مع الجانب العراقي.
وبين الدردساوي أن الشركة الاستشارية والمقاول زارت العقبة وأرض المشروع عدة مرات، وتم تزويدهم بكامل المعلومات ولكن منذ عام 2013، لا يوجد تحديث حقيقي لهذا المشروع المتوقف، مؤكدا أن المشروع مهم جدا وإستراتيجي لمدينة العقبة وللاقتصاد الأردني بشكل كبير، مشيرا إلى أن إمكانية تصدير مليون برميل قابلة للزيادة والوصول إلى 2 مليون برميل.
وأكد استعداد شركة تطوير العقبة وجاهزيتها لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الجانب العراقي.
وأشار الدردساوي إلى أن اللقاء وما أبداه الوفد العراقي في هذا الجانب أعاد إحياء الملف، وهناك فرصة مواتية لأن يشهد النور، خاصة بوجود أعضاء من مجلس النواب العراقي لهم تأثير كبير على هذا الملف. وبين أن هذا الملف تقوده وزارة الطاقة الأردنية والجهات المعنية في العقبة، بمشاركة الجانب التطويري البحري، بالإضافة إلى ترتيب مسارات الخطوط والأمور المتعلقة بالمشروع.
اللقاء الذي عقد بالعقبة في مدينة العقبة أوصى بدعم الاتفاقية الموقعة سابقا بين الحكومتين الأردنية والعراقية بشأن أنبوب البصرة – العقبة، إلى جانب دعم وتشجيع إنشاء خط جوي بين العراق والعقبة.
وشدد اللقاء على إزالة كافة العوائق وزيادة تسهيل النقل البري وخاصة فيما يتعلق بتجارة الترانزيت والشاحنات العراقية والأردنية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة توأمة بين غرفة تجارة العقبة والبصرة.
وقال رئيس الوفد العراقي، عضو مجلس النواب العراقي، علي الساعدي، إن "الأردن والعراق شعب واحد وبينهما علاقات متجذرة وتاريخية، وإنهما متفاهمان على الصعد كافة، ما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين على الاستثمار في الأردن".
وأضاف الساعدي "نحن ماضون في فتح آفاق جديدة لتعزيز الاقتصاد والتبادل التجاري والاستثمار في المنطقة بما يعود على البلدين الشقيقين بالمنفعة".
وأشاد النائب الساعدي والوفد المرافق له بالإمكانيات الكبيرة التي تتوفر بالعقبة لاسيما في منظومة الموانئ والمطار والفرص الاستثمارية والمدن الصناعية، معتبرا أن الحوافز والامتيازات التي تقدمها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشكل أحد أهم عوامل الجذب للمستثمر، لافتا إلى أن هذا اللقاء وفر فرصة ثمينة لاطلاع المستثمرين العراقيين على ميزات العقبة الخاصة ودورها الريادي لأن تكون بوابة العراق الأولى.
بدورهم، عرض تجار وأصحاب شركات صناعية في العقبة، أوجه التعاون والاستثمار الممكنة في المدينة والفرص الاستثمارية في مناطق لوجستية تقوم سلطة العقبة بإنشائها لاستقطاب الاستثمارات سواء كانت محلية أو خارجية.
وكان نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن قد عرض كافة الفرص المتاحة بالعقبة في قطاعات السياحة والصناعة والموانئ، لتمكين العراقيين من اختيار العقبة كبوابة اقتصادية واستثمارية لهم.
وأشار إلى أن العقبة بكافة إمكانياتها مؤهلة لاستقبال الفرص الاستثمارية والنشاط الاقتصادي على كافة المستويات لما تتمتع به من ميزات المكان والوقت والحوافز.
وأكد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أنّ المملكة ترتبط مع العراق بعلاقات قوية على مختلف المستويات الرسمية والشعبية والاقتصادية بشكل خاص، مشيدا بكل الجهود التي بذلت لبناء جسور جديدة من التعاون بين البلدين، معتبرا في الوقت ذاته أن العقبة تشكل مركزا مهما في عمليات الاستيراد والتصدير ونقل البضائع والنفط والغاز عبر بوابتها البحرية لصالح الاقتصاد العراقي وذلك لما تقدمه العقبة الخاصة من حوافز وامتيازات وتسهيلات كبيرة تساعد على انسياب الحركة التجارية والاقتصادية من وإلى العراق.
وكان الوفد العراقي الذي ضم نوابا ومستثمرين ورجال أعمال زار عددا من المؤسسات الاقتصادية المهمة في العقبة واطلع على سير العمل فيها وما تقدمه من خدمات لصالح الأسواق المحلية والعربية والإقليمية.

MENAFN10102023000072011014ID1107222412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث