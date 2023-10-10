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كريشان: لا تقسيم للأراضي إلا بموافقة جميع أصحاب القطع

10/10/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد التميمي






إربد - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن الوزارة لن توافق على أي عمليات تقسيم للأراضي من دون موافقة جماعية من كافة أصحاب القطع التي سيطالها التقسيم.
وأكد كريشان أن الوزارة وافقت في وقت سابق على التقسيم في بعض المناطق ومنها منطقة المخيبا، الأمر الذي الحق أضرار بالعديد من أصحاب قطع الأراضي، وهي ما زالت عالقة لغاية هذا اليوم، وخصوصا وأن بعض المواطنين تضرروا من التقسيم.
وشدد الوزير على أنه لن يتم إدخال أي أراض زراعية إلى التنظيم باستثناء المناطق التي يوجد فيها أبنية ومنازل لا يقل عددها عن 10 للحفاظ على الرقعة الزراعية.
ولفت كريشان خلال زيارته لبلدية بني عبيد إلى أن بلدية بني عبيد كان يجب أن تفصل منذ 22 عاما، خاصة وأن بني عبيد هو اللواء الوحيد في المملكة الذي لا يوجد فيه بلدية مستقلة، موضحا أن تداخل الأحواض مع بعضها حال دون فصلها عن بلدية اربد في السنوات السابقة.
وطلب كريشان من اللجنة المؤقتة استئجار مبنى ليكون مقرا مؤقتا للبلدية لحين إنشاء مبنى جديد، مؤكدا أن استحداث بلدية جديدة أسهل بكثير من عملية فصل بلدية عن أخرى، مشيرا إلى تشكيل الوزارة العديد من اللجان من أجل متابعة عملية الفصل ما بين البلديتين.
ولفت إلى أن هناك 294 موظفا وعاملا سيلتحقون ببلدية بني عبيد وسيكونون تحت إدارة رئيس اللجنة، مشيرا في هذا الخصوص إلى استبيان تم توزيعه على الموظفين في إربد الكبرى للراغبين بالعمل ببلدية بني عبيد.
وأشار إلى وجود 70 قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بالاستملاكات والتعويضات ضمن حدود بلدية بني عبيد، سيتم توكيل محامي للدفاع عنها، إضافة إلى وجود 228 قطعة أرض مملوكة لبلدية اربد تقع ضمن حدود البلدتين ستعود ملكيتها لبلدية بني عبيد.
ولفت كريشان إلى أنه تم إحصاء عدد الآليات في بلدية إربد الكبرى وعددها 469 آلية متنوعة سيتم تزويد ما نسبته 20 % منها لبلدية بني عبيد.
وفيما يتعلق بالمشاريع كسوق الخضار والفواكه ومجمع عمان الجديد وسوق الحلال وغيرها من المشاريع المشتركة ما بين البلدتين، فإن اجتماعا سيعقد للخروج بنتائج تحدد آلية استثمار هذه المشاريع.
وأكد أنه سيتم إصدار موازنة مستقلة للبلدية لعام 2024، إضافة إلى اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بخصوص الأمور المتعلقة بتثبيت الموظفين، والعقارات والأملاك، والشؤون المالية والمديونية، والآليات على وجه السرعة، إلى جانب متابعة القضايا لدى المحاكم.
ووجه كريشان لجنة بلدية لواء بني عبيد والمسؤولين في الوزارة إلى استئجار مبنى للبلدية في منطقة الحصن بشكل عاجل باعتبارها مركز لواء بني عبيد.
وكان رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس عبد اللطيف الحديدي قد استعرض في اللقاء الجهود التي بذلتها اللجنة في مختلف الجوانب المتعلقة بعملية الفصل، وتهيئتها للعمل ضمن موازنة مستقلة بدءا من العام القادم 2024.

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