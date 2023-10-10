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حاضنة أعمال عجلون.. ترجمة الأفكار الريادية لمشاريع حقيقية

10/10/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- تسعى حاضنة الأعمال في عجلون، إلى ترجمة أفكار الشباب الريادية إلى مشاريع حقيقية، من شأنها أن توفر لهم فرص عمل يعتاشون منها، وتجنبهم البطالة، وتمكنهم من مساعدة أسرهم.
وتعد الحاضنة واحدة من المبادرات الملكية السامية في المحافظة، وإحدى النوافذ التي تقدم أشكال الدعم والمساندة كافة للمشاريع الإنتاجية والتشغيلية لشباب وشابات المحافظة التي استفاد منها 11 شابا وفتاة، عبر مشاريع تحصلت على الدعم من الديوان الملكي.
هذه المشاريع الناجحة دفعت آخرين للتقدم للحاضنة، وتسجيل أسمائهم على قوائم الانتظار، علهم يحظون بالدعم لتنفيذ مشاريعهم الصغيرة أو المتوسطة.
أحمد الصمادي، وهو أحد المستفيدين من مشاريع الحاضنة التي تلقت الدعم من الديوان الملكي، يبين أن مشروعه "بيت الطبيعة" لاقى نجاحا كبيرا وهو المتخصص بتدوير المخلفات البيئية كالأخشاب وعمل صناعات وتحف منها، مؤكدا أنه جنبه شبح البطالة، وبات يدر له دخلا جيدا.
ويؤكد المستفيدان من مشاريع الحاضنة، تامر القضاة، ورفاء شويات، أنها وفرت لهما مشاريع مرخصة ومدرة للدخل، كعربة الطعام، ما أتاح لهما مصدرا للدخل، ومكنهم من مساعدة أسرهم.
وأكدا أن الحاضنة مكنت العديد من الشباب من رسم طريقهم وإقامة مشاريعهم الخاصة عبر الدعم والمساندة التي قدمتها لهم، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المجانية لمشاريعهم، ما يتطلب تعزيز التجربة، وإفادة أكبر عدد ممكن من شباب المحافظة، من توجيههم ومساعدتهم في البحث عن مصادر تمويل لمشاريعهم، إما من خلال الديوان الملكي أو مؤسسة نور الحسين ومن بعض الجهات المانحة الأخرى.
وتركز الحاضنة ومركز تكوين، والتي افتتحها الملك عبدالله الثاني في شهر آب (اغسطس) من العام 2019 خلال زيارته للمحافظة حينها، على دعم المشاريع الريادية وتقديم الاستشارات المالية والتمويلية والإدارية وإعداد دراسات الجدوى بأسلوب احترافي.
وتؤكد المشرفة على الحاضنة، والمديرة التنفيذية لمركز تكوين للاستشارات وتطوير المشاريع آلاء فريحات أن الحاضنة أسهمت بتحويل حلم العشرات من شباب وشابات المحافظة إلى حقيقة على أرض الواقع، مبينة أن الحاضنة عقدت بدعم من المبادرات الملكية السامية العديد من الدورات لشباب وشابات المحافظة لتأهيلهم وإكسابهم الخبرة في مجال المشاريع التي تم تقديمها للحاضنة.
وأشارت إلى أن 11 شابا وشابة من المحافظة نفذوا مشاريع متنوعة، ضمن الحاضنة، شملت: التصوير والحلويات المنزلية والأدوات المنزلية، ومشغلا لتدوير المخلفات البيئية من خلال الحرف اليدوية، ومشتلا زراعيا، وصالونا للحلاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى عربة لتقديم وجبات الطعام.
وبينت أن الحاضنة متخصصة لتقديم خدمات تطوير الأعمال الشاملة الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الى رفع الوعي عن ريادة الأعمال وتحفيز التشغيل الذاتي لدى شباب المحافظة والاطلاع على الأفكار الريادية المبدئية للشباب ودراسة مدى قابليتها للتطبيق، إضافة الى اختيار مشاريع ريادية إبداعية ذات أثر على الشباب في المحافظة، موضحة أن لها الفرصة لتنتقل إلى محافظات أخرى والتوسع واستقطاب أعداد من الشباب.
وأكدت أن العديد من شباب وشابات المحافظة حققوا قصص نجاح من خلال مشاريعهم الإنتاجية التي أصبحت حقيقة على أرض الواقع، وأصبحت تدر عليهم الدخل المناسب بدل الانتظار في البيت لوظيفة قد تأتي وقد لا تأتي، داعية شباب وشابات المحافظة كافة، وخاصة ممن لديهم أفكار لمشاريع ريادية، إلى التواصل مع الحاضنة لتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لهم، مشيرة الى أن أبواب الحاضنة وبدعم من الديوان الملكي والمبادرات الملكية جاهزة لاستقبال كل من لديه فكرة ريادية لمشروع خاص فيه.
يذكر أن مركز تكوين للاستشارات وتطوير المشاريع أنشئ بشهر حزيران (يونيو) من العام 2020، في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، وفي نهاية العام 2021 كلف بإدارة حاضنة أعمال عجلون من قبل إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، بحيث تم بتوجيهات مباشرة من الملك، تقديم الدعم لعدد من المشاريع الإنتاجية والتشغيلية للشباب في المحافظة.
وزادت فريحات أن الحاضنة تسعى إلى بناء قدرات الشباب من كلا الجنسين من خلال برنامج ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب على كيفية بناء خطة عمل لتنفيذ فكرة مشروع وكيفية الوصول إلى التمويل وتقنيات عرض وإقناع مستثمرين بالمشروع.
يشار إلى أن تنفيذ البرنامج في المحافظة يتم على مراحل عدة، تشمل الجلسات التوعوية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي ومرحلة اختيار المشاركين، والمرحلة الثالثة بناء خطة العمل والوصول الى التمويل وتقنيات عرض الأفكار، فيما تتضمن المرحلة الرابعة، وبعد الانتهاء من التدريب بنجاح، إعطاء المشارك الفرصة لكتابة مشروعه وعرض الفكرة أمام لجنة لاختيار الأفضل ليتم احتضانها ضمن الحاضنة.
وتوفر الحاضنة كافة الأمور اللوجستية التي ستساعد رائد الأعمال من المجتمع المحلي على بناء مشروع مستدام، إضافة إلى تشبيك المشارك بالجهات التمويلية.

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