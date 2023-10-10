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معرض بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل

10/10/2023 11:15:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم معرضًا توعويًا في مركز العثيم مول بمدينة بريدة بمنطقة القصيم؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، وهو يوم يتم الاحتفال به كل عام في 12 من أكتوبر، ويتم في هذا اليوم تسليط الضوء على هذه المشكلة الصحية، وتوعية مرضى التهاب المفاصل بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مضاعفاته السلبية التي قد تتسبب في إعاقة دائمة.
واشتمل المعرض على عدة أجنحة، منها جناح روماتيزم الأطفال، وجناح مرض الروماتويد، وجناح الغذاء والأمراض الروماتيزيمية، وجناح التهاب الفقرات التلاصقي ((التصلبي))، وجناح روماتيزم البالغين، حيث يتم تقديم استشارات وتوعية لزوار المعرض.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، الدكتورة حنان محمد الريس، أن الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم بادرت بتدشين فعالية توعوية بعنوان ((لا تتأخر.. تواصل الآن))، وتهدف للتوعية بأهمية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية المناعية، وبالخصوص التهاب المفاصل الرثياني ((الروماتويد))، التهابات العمود الفقري التصلبي، التهابات المفاصل الصدفي، وغيره من التهابات المفاصل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لالتهابات المفاصل، وتضامنًا مع المرضى المصابين بالتهاب المفاصل في مختلف مناطق المملكة، وسوف تشمل الحملة معظم مناطق المملكة مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، القصيم، الطائف.

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