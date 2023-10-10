معرض بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل

(MENAFN
- Al Watan) أقامت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم معرضًا توعويًا في مركز العثيم مول بمدينة بريدة بمنطقة القصيم؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، وهو يوم يتم الاحتفال به كل عام في 12 من أكتوبر، ويتم في هذا اليوم تسليط الضوء على هذه المشكلة الصحية، وتوعية مرضى التهاب المفاصل بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مضاعفاته السلبية التي قد تتسبب في إعاقة دائمة.
واشتمل المعرض على عدة أجنحة، منها جناح روماتيزم الأطفال، وجناح مرض الروماتويد، وجناح الغذاء والأمراض الروماتيزيمية، وجناح التهاب الفقرات التلاصقي ((التصلبي))، وجناح روماتيزم البالغين، حيث يتم تقديم استشارات وتوعية لزوار المعرض.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، الدكتورة حنان محمد الريس، أن الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم بادرت بتدشين فعالية توعوية بعنوان ((لا تتأخر.. تواصل الآن))، وتهدف للتوعية بأهمية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية المناعية، وبالخصوص التهاب المفاصل الرثياني ((الروماتويد))، التهابات العمود الفقري التصلبي، التهابات المفاصل الصدفي، وغيره من التهابات المفاصل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لالتهابات المفاصل، وتضامنًا مع المرضى المصابين بالتهاب المفاصل في مختلف مناطق المملكة، وسوف تشمل الحملة معظم مناطق المملكة مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، القصيم، الطائف.
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