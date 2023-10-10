تعليم جازان يبحث تحديدات الشؤون التعليمية

(MENAFN
- Al Watan) استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ورشة عمل: دعم وتمكين المدارس وإدارات التعليم في المحافظات، والهادفة لدعم وتمكين المدارس وإدارات التعليم، بمشاركة 31 إدارة تعليمية في محافظات المملكة.
وتأتي الورشة لبحث العديد من المحاور التي تشمل التشريعات والمهام التشغيلية ((غير التعليمية))، والمهام التربوية والتعليمية والصلاحيات، وفق مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تنفيذ ورشة عمل مشتركة لمديري إدارات تعليم المحافظات الـ31، كما تشمل مشاركة مكاتب التعليم ومدارس التعليم العام ((بنين-بنات))، والتي تتم وفق مخرجاتها بناء مدخلات لورشة العمل الثانية الختامية والتي تجمع مديري عموم التعليم الـ16 والتي تنعقد بجدة.
وبحثت الورشة مناقشة التحديات الإستراتيجية التي تواجهها إدارات الشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، وبحث التشريعات والصلاحيات والمهام التعليمية وغير التعليمية ((التشغيلية)) وإيجاد الحلول، وبحث الفرص المتاحة في مجال التعليم، بهدف تشخيص واقع الأداء ومتطلباته لتمكين المدارس وإدارات التعليم.
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