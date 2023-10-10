Wednesday, 11 October 2023 08:36 GMT

تعليم جازان يبحث تحديدات الشؤون التعليمية

10/10/2023 11:15:34 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ورشة عمل: دعم وتمكين المدارس وإدارات التعليم في المحافظات، والهادفة لدعم وتمكين المدارس وإدارات التعليم، بمشاركة 31 إدارة تعليمية في محافظات المملكة.
وتأتي الورشة لبحث العديد من المحاور التي تشمل التشريعات والمهام التشغيلية ((غير التعليمية))، والمهام التربوية والتعليمية والصلاحيات، وفق مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تنفيذ ورشة عمل مشتركة لمديري إدارات تعليم المحافظات الـ31، كما تشمل مشاركة مكاتب التعليم ومدارس التعليم العام ((بنين-بنات))، والتي تتم وفق مخرجاتها بناء مدخلات لورشة العمل الثانية الختامية والتي تجمع مديري عموم التعليم الـ16 والتي تنعقد بجدة.
وبحثت الورشة مناقشة التحديات الإستراتيجية التي تواجهها إدارات الشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، وبحث التشريعات والصلاحيات والمهام التعليمية وغير التعليمية ((التشغيلية)) وإيجاد الحلول، وبحث الفرص المتاحة في مجال التعليم، بهدف تشخيص واقع الأداء ومتطلباته لتمكين المدارس وإدارات التعليم.

MENAFN10102023000089011017ID1107222387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث