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متطوعون يرصدون التشوهات البصرية

10/10/2023 11:15:34 PM

(MENAFN- Al Watan) نفذت بلدية محافظة صبيا ممثلة بوحدة المراقب المجتمعي حملة تطوعية لرصد التشوهات البصرية بمشاركة عدد من المتطوعين.
واشتملت الحملة على خطة تفصيلية تستهدف عدداً من الأحياء والمواقع منها أحياء (المحمدية، العزيزية، الرحاب، القحلة، الواحة، الروضة، السعادة) كمرحلة متوالية للمراحل السابقة التي عملت عليها البلدية منذ بداية برنامج التشوه البصري.
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أنه واستمراراً لمتابعة أعمال التشوه البصري، وإشراك المجتمع كجزء فاعل ورئيسي في رصد ورفع جميع الملاحظات، شاركت البلدية المتطوعين حملتها لرصد التشوهات البصرية، التي ستستمر على مدى 3 أسابيع، مشيرا إلى أن المشاركة مستمرة ومتواصلة واستهدفت عددا من المواقع والأحياء والشوارع الداخلية في المدينة، الأمر الذي يستوجب التعاون والتكاتف من أجل الوصول إلى المستوى المأمول في معالجة الملاحظات، منوها في الوقت ذاته على تعاون المجتمع وضرورة رفع أي ملاحظات عبر منصة بلدي.ص

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