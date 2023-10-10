متطوعون يرصدون التشوهات البصرية

(MENAFN
- Al Watan) نفذت بلدية محافظة صبيا ممثلة بوحدة المراقب المجتمعي حملة تطوعية لرصد التشوهات البصرية بمشاركة عدد من المتطوعين.
واشتملت الحملة على خطة تفصيلية تستهدف عدداً من الأحياء والمواقع منها أحياء (المحمدية، العزيزية، الرحاب، القحلة، الواحة، الروضة، السعادة) كمرحلة متوالية للمراحل السابقة التي عملت عليها البلدية منذ بداية برنامج التشوه البصري.
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أنه واستمراراً لمتابعة أعمال التشوه البصري، وإشراك المجتمع كجزء فاعل ورئيسي في رصد ورفع جميع الملاحظات، شاركت البلدية المتطوعين حملتها لرصد التشوهات البصرية، التي ستستمر على مدى 3 أسابيع، مشيرا إلى أن المشاركة مستمرة ومتواصلة واستهدفت عددا من المواقع والأحياء والشوارع الداخلية في المدينة، الأمر الذي يستوجب التعاون والتكاتف من أجل الوصول إلى المستوى المأمول في معالجة الملاحظات، منوها في الوقت ذاته على تعاون المجتمع وضرورة رفع أي ملاحظات عبر منصة بلدي.ص
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