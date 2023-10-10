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الأهلي يخفي الاتحاد وأبها سواها

10/10/2023 11:15:34 PM
(MENAFN- Al Watan) مواجهة الأهلي والاتحاد الأخيرة التي انتهت لمصلحة قلعة الكؤوس بهدف وحيد كان النزال مختلفاً تماماً عن سابقيه، والتباين يكمن في كون الأهلي حضر للتو من منافسات الدرجة الأولى، وفي المقابل الاتحاد حقق بطولة دوري الكبار إلى جانب السوبر السعودي، تاريخ الأهلي العريض لم يتح للجار بالضغط عليه أو تمرير عبارات الشماتة، ونجح في تحطيم كل التأويلات بحسم المعادلة وأغلق ملفات ستفتح بعد النهاية حيث إنه سيشوبها التهكم من قبل أنصار العميد غير أن محرز ورفقاءه قلبوا التوقعات وكانت ليلة لا تنسى للأهلاويين كتبوا التاريخ من جديد بطريقة الكبار ورقص عشاقه على نغمة الفوز الذي يؤكد أن القلعة لا يمكن أن تتوارى مهما تقادم الزمن وتكالبت الظروف.
أشياء وأشياء لاحت من تاريخ الفريقين ظهر جزء منها واختفى الكثير بعد خسارة الاتحاد، وفي تصوري كان هذا الفوز الأهم في تاريخهما كتبه عمالقة الأهلي بأحرف من ذهب، وأخبرنا بأنه لن يتوارى وسيبقى نداً وبطلاً حتى لو جار الزمن على تاريخه الفريد وتحديداً في عدد بطولات كأس الملك، حقاً هؤلاء هم الكبار ينهضون مهما كان عمق الجراح ولا يمنحون للآخرين فرصة للنيل منهم. وفي خضم جمال الأهلي في جدة لاح فارس الجنوب أبها في الرياض وقلب المعادلة على النصر المدجج بالنجوم العالمية بقذيفة النهاية المميتة التي عادلت الكفة وإذا واصل هذا الفارس ذات الطموح والرغبة سيحتل موقعاً متقدما في سلم الأقوياء، ملعب الجامعة شهد توقف زحف تفوق النصر المتواصل بتوقيع أبها وقطعوا عليه فرصة تسجيل الأرقام القياسية، وفي القمة عاد التعاون من جديد بوجه مختلف وكأنه يذكرنا بذئاب 2019، وبقت الصدارة في حوزة الهلال، ولكن هناك توجسا من عشاقه خشية ألا تتكامل تلك الجمالية في النزلات التي ستجمعه بالتعاون والنصر والأهلي، هذا المثلث الذي سيكشف كل التفاصيل عن هلال خيسوس، والقادم بعد أيام الفيفا قد يوضح معالم لم تتضح عنها في المقابلات الماضية، اللافت بعد اختيار العناصر التي ستمثل المنتخب ظهرت نغمة تخمة اللاعبين المختارين من الهلال ولم يضع من يطرح مثل هذه العبارات أن زعيم آسيا لا يلعب في صفوفه إلا نجم متميز، بدليل أن جميع عناصره المحلية دولية والأجنبية هي الأخرى تحتل المواقع الأساسية في خارطة منتخبات بلادها.

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